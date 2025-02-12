Anja je ostavila korporacije, štikle zamijenila tenisicama i otišla na otok s milijun maslina. Njezino ulje već sada je nagrađivano

Anja Gorup prepoznala je veličanstvenu simboliku masline, koja unatoč vremenu i izazovima ostaje plodna i izdašna, te je tu priču odlučila prenijeti kroz svoj brend Maslinino ulje

prepoznala je veličanstvenu simboliku masline, koja unatoč vremenu i izazovima ostaje plodna i izdašna, te je tu priču odlučila prenijeti kroz svoj brend Uz pomoć mentora Tea Šantića, savladala je ključna znanja o uzgoju masline i proizvodnji ulja

Kroz održive metode uzgoja i proces proizvodnje, Anja osigurava da svako ulje zadrži nutritivnu i okusnu vrijednost, promičući maslinovo ulje kao ljekoviti dar prirode

Iako je imenica ‘maslina’ ženskog roda, njezin posvojni pridjev, ‘maslinovo’, ima prilično mušku konotaciju. Taj gramatički paradoks zaintrigirao je nekadašnju brand managericu, a danas poduzetnicu Anju Gorup, koja je nakon 12 godina korporativne karijere svoju zagrebačku adresu zamijenila onom bračkom. Na otoku s preko milijun maslina Anja se, bez previše predznanja, u potpunosti posvetila proizvodnji ekstradjevičanskog maslinovog ulja. Svoj brend je, kako bi ispravila morfološku nepravdu, nazvala Maslinino ulje.

„Iz moje perspektive, maslina je poput žene – žene u svojoj prirodi. Današnje površno društvo i brzi način života doveli se do toga da je podcijenjena. Moja misija je vratiti joj status koji zaslužuje, koji je nekada davno i imala. Cijela komunikacija brenda ide u tom smjeru, vraćanje maslini onoga što joj pripada, kao i inspiriranje žena da se vrate u svoju prirodu, u kojoj su najsretnije“, kaže nam Anja, dodajući da je maslina veličanstvena biljka s prirodnom inteligencijom na koju čovjek, unatoč svim naprednim znanjima, i dalje nije sposoban previše utjecati.

Anjina priča s maslinom počela je prije nekoliko godina kad je s obitelji kupila prvi maslinik i proizvela svoje prvo ulje. Radilo se o jednom starom, malom, autohotonom i očuvanom masliniku iznad Supetra, za kojeg Anja tada još nije ni sanjala da će postati njezino polje za kreiranje vrhunskih proizvoda od masline. U samome startu značajno joj je pomogao mentor Teo Šantić, vlasnik najpoznatijeg bračkog brenda maslinovog ulja Kapja.

„Zahvaljujući Teu, koji je sa mnom nesebično podijelio svoje ogromno znanje i strast, vrlo sam brzo polovila glavne informacije vezane za uzgoj masline i preradu ulja prema najvišim standardima struke. Nedugo nakon toga uslijedila je i zlatna medalja s prestižnog hrvatskog natjecanja maslinara, Noćnjaka, kao potvrda da radimo dobar posao“, govori nam poduzetnica.

Maslinino ulje (Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL)

Najteže je educirati one koji misle da znaju

Za sebe kaže da je osoba koja točno zna što hoće, pa velik broj poslovnih izazova proizlazi upravo iz te njezine karakterne osobine. No mjesta za kompromis, kaže, nema.

„Često imam malo naprednije zahtjeve, tako da zapravo najviše nailazim na prepreke kod dobavljača (tiskare i sl.), koji za moje male količine ne žele ulagati preveliki trud za inovativna rješenja koja tražim od njih“, priča, pa nastavlja:

„Također, ono što je veliki predstojeći izazov za mene je edukacija potrošača o maslinovom ulju. Jako puno ljudi kod nas, u zemlji maslinovog ulja, uopće nije svjesno što je zaista pravo i kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje. A najteže je educirati ljude koji misle da nešto znaju“, ističe Anja.

Kod masline je fascinira cijeli niz njezinih osobina. To je, govori, biljka koja uživa iznimno poštovanje otkako je čovječanstva. Svojom otpornošću nadživljava generacije ljudi, a i dalje ne gubi svoju plodnost i čovjeku daje proizvod koji je srce zdrave prehrane – ekstra djevičansko maslinovo ulje.

„Maslinovo ulje koje nije prošlo analizu ili nije zadovoljilo referentne standarde službeno postavljene na nivou EU ne može biti klasificirano kao ekstra djevičansko maslinovo ulje. Nažalost, potrošači nisu dovoljno educirani o tome i često donose odabire o kupnji koji im mogu i štetiti. Ljekovita ulja su samo ona klasificirana kao ekstra djevičanska maslinova ulja. I unutar te skupine naravno postoje razlike u kvaliteti, ali nisu toliko velike“, tumači nam Anja.

Delikatan proces proizvodnje ulja

Zanimljivo je da se analiza koja se radi kako bi se dokazalo da se radi o ekstra djevičanskom maslinovom sastoji se od dva dijela – kemijskog i senzornog. To je jedini proizvod u prehrambenoj industriji koji osim kemijske, zahtjeva senzornu analizu, pomoću čovjekovih osjetila. Bez toga nemoguće je utvrditi radi li se zaista o ekstra djevičanskom maslinovom ulju ili ne.

„Budući da su danas na tržištu dostupni razni proizvodi koji se prodaju pod ekstra djevičansko maslinovo ulje, a daleko su od toga, najbolje je kupovati od nekoga za koga zaista znate kako radi. Jer kada znate sve detalje o nastajanju proizvoda, onda i lakše vjerujete u kvalitetu“, savjetuje, a potom nam objašnjava i kako izgleda proces proizvodnje Maslininog ulja.

Kao pomoć stablu masline da uzgoji plod koriste se isključivo metode koje su u skladu s prirodom. U njih spadaju, primjerice, jednogodišnje obrezivanje stabala, strojno usitnjavanje obrezanih grana koje se koriste za dohranu zemlje, košnja trave te gnojenje izmetom konja ili ovaca koje pasu u masliniku.

„Potom procjenjujemo koje bi bilo optimalno vrijeme za berbu. Ručno obrane masline kroz dan čuvamo u hladu, a istog dana idu i na preradu u uljaru. Tamo se uz temperaturu do 27°C, hladno prešanim postupkom, prerađuju u ulje. Ulje se pohranjuje u inox bačve (nehrđajući čelik), te se nakon filtriranja pakira u male staklene boce. Ulje je minimalno izloženo kontaktu s kisikom i zaštićeno je od viših temperatura i svjetlosti. To su najvažniji uvjeti za očuvanje nutritivne i okusne kvalitete ulja“, tumači nam Anja.

Staklene zgrade korporacije zamijenila je predivnim maslinikom u Supetru (Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL)

Ističe kako je ekstra djevičansko maslinovo ulje proizvod koji je više od hrane. Ono je lijek.

„Mononezasićene masne kiseline i bioaktivni spojevi poput polifenola i vitamina E daju širok raspon zdravstvenih prednosti ekstra djevičanskim maslinovim uljima. Glavne od njih su smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa te prevencija raka i niza neurodegenerativnih bolesti, ali postoji i mnoštvo drugih efekata, kao što su pozitivan utjecaj na kožu, kosu, probavni sustav, dentalnu higijenu, smanjenje upalnih procesa, opuštanje tijela i poboljšanje kvalitete sna… Jedan od odličnih načina za ispiranje žučnog mjehura, ali djelotvorno je i za čišćenje cijelog organizma od toksina koji su se skupili u tijelu, je uzimanje maslinovog ulja i limunovog soka“, nabraja Anja.

Priroda kao radno mjesto

Posvećivanje karijere maslini za nju je značilo i promjenu životnog stila. Zadovoljna je što se skrasila upravo na Braču, rodnom otoku njezine bake.

„Nešto duboko u meni je vezano s tim komadićem zemaljske kugle. To je mjesto koje osjećam kao dom svoje duše“, priča, pa nastavlja:

„Brač je zapravo otok masline. Ljudima je uglavnom nepoznat podatak, ali samo na Braču nalazi se više od milijun njezinih stabala, dok ih cijela Istra ima samo oko 400 tisuća. Osim rasprostranjenosti same masline, brački uljari proizvode vrhunska ulja, samo što još nisu toliko popularna u javnosti“, govori Anja.

Kaže kako nimalo ne žali odluku o preseljenju. Štoviše.

„Nakon 12 godina korporacijskog posla i života u velikim gradovima sam shvatila da želim živjeti u prirodi, uz more, i promijenila svoj život iz korijena. Sada je moje radno mjesto priroda, štikle sam zamijenila tenisicama, a na posao uopće više ne moram putovati kroz smog i gradske gužve. Još uvijek se uhodavam kao novopečena poduzetnica, tako da ne mogu reći da sam već ostvarila svoj san, ali osjećam da sam jako sam blizu“, kaže.

A na početku njezinog poduzetničkog puta su i brojne želje koje tek čekaju da budu ostvarene. Jedan od smjerova u kojima bi se voljela razvijati je oleo tourism.

„To je relativno novi pojam u kontekstu turizma, o kojem i ja za sada još uvijek učim. Pojam generalno podrazumijeva aktivnosti koje povezuju posjetitelje s kulturom, tradicijom i procesom proizvodnje maslinovog ulja. Ja ga promatram još malo i šire – povezujem iskustvo s maslinom općenito, ne nužno samo s njenim uljem. U budućnosti definitivno planiram širenje i u tom smjeru jer moja ciljna grupa žudi za boravkom u prirodi i novim znanjima, a iskustvo kod nas će biti zaista jedinstveno – njegujuće i ljekovito za dušu, um i tijelo“, kaže Anja.

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Jasnoću svojeg poslovnog smjera, kao i nova znanja uz koja će moći povezati svoju strast prema prirodi s održivim poduzetništvom, Anja je potražila, a dijelom već i pronašla, i na Uplift akademiji.

„Najvrjednije stvari koje sam dobila na Upliftu su kontakti s jako zanimljivim ljudima , s kojima se inače vjerojatno ne bih imala priliku povezati, te velika motivacija i inspiracija od predavača, kao i samih polaznika. Put koji me čeka nije jednostavan i jako je teško bez podrške – tržište maslinovog ulja je prilično konkurentno, a uz to, posebice u Hrvatskoj i regiji, mojim ciljnim tržištima, još uvijek prilično podcijenjeno zbog nivoa edukacije potrošača. Ta činjenica me s jedne strane rastužuje – da nismo ni svjesni kakav globalno najcjenjeniji proizvod (srce mediteranske prehrane, dokazano najbolje prehrane dostupne ljudima na planetu) imamo u velikim količinama, u našoj domovini. Ne poznajemo ga, ne cijenimo ga, ne konzumiramo ga dovoljno… Ali isto tako, s druge strane me motivira da potrošačima ukažem na neprocjenjivu vrijednost masline i njenog ulja. Kada znaš da imaš nekoga uz sebe tko te podržava i vjeruje u tebe, sve nekako ide lakše – stoga mogu zahvaliti Upliftu što hoda uz mene“, zaključuje Anja.

PET KRATKIH PITANJA ZA ANJU GORUP:

Moj najveći poslovni izazov je… neupitna vjera u sebe.

Najveća moja pobjeda je… upornost.

Za pet godina bit ću… još mudrija.

Voljela bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znala… da sve dolazi u svoje vrijeme.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… obožavam učiti.