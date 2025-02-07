Bezglutenska hrana i strast prema kvaliteti kao glavne niti vodilje Biljane Runić i brunch bara Melt u Zagrebu

Biljana Runić prošla je trnovit put do ostvarenja svojih snova, no ključna lekcija bila je ostati dosljedna sebi

Melt je nastao iz osobne potrebe za sigurnim i ukusnim bezglutenskim obrocima, a danas postavlja standarde u ponudi zdrave i kvalitetne hrane

U svom poslu ruši predrasude o bezglutenskoj hrani i nudi nezaboravno gastronomsko iskustvo

Biljana Runić je iskusna voditeljica u Meltu, koja iza sebe ima šest godina iskustva u ovom jedinstvenom bezglutenskom caféu i brunch baru u Zagrebu.

Njezina priča o poslovnom putu započinje traženjem “sretnog mjesta” – nečega što nije samo posao, nego prostor gdje se osjeća kao kod kuće.

“Došla sam da ostanem kratko, i da – ostala sam, ali sve, samo ne kratko,” kaže kroz smijeh 35-godišnja Biljana o svojim počecima u Meltu.

Ključnu ulogu u njezinoj odluci odigrala je vlasnica Lucia, s kojom je od početka ostvarila poseban odnos temeljen na povjerenju i emociji. Upravo je u Meltu Biljana otkrila svijet bezglutenske prehrane i kroz godine razvila stručnost u pripremi vrhunskih bezglutenskih obroka i slastica.

Inspiracija koja stoji iza Melta

Na pitanje što ju je inspiriralo da se posveti bezglutenskoj hrani, Biljana kaže: “Mene osobno je inspirirala želja za novim znanjima i upoznavanje novog segmenta kulinarstva.” No, ideja za Melt dolazi od Lucie, koja ima dijagnosticiranu celijakiju.

“Lucia je bila svjesna loše situacije u ponudi bezglutenske hrane u Zagrebu i Hrvatskoj te je željela ostvariti san o otvaranju caféa i brunch bara gdje će ljudi moći jesti fino, ali i sigurno“, prepričava Biljana.

Lucijina osobna potreba pretvorila se u viziju koju danas dijele s gostima koji traže zdrave, kvalitetne i sigurne opcije bezglutenske prehrane.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ključni trenutak poslovanja

Pandemija koronavirusa bila je izazovan period za Melt, ali i trenutak koji je definirao njihov daljnji smjer.

“Naučili smo mnogo o sebi, svojim granicama i ciljevima“, prisjeća se Biljana. Iz tog su razdoblja izvukli najbolje i usmjerili se prema još većoj kvaliteti i jasnoći svojih ciljeva.

“Naše osnovne vrijednosti su potpuna posvećenost gostima i osiguravanje sigurne zone za sve kojima je bezglutenska hrana zdravstveno bitna“, objašnjava Biljana. Melt surađuje s lokalnim proizvođačima kako bi osigurali svježe, eko sastojke, a poseban naglasak stavljaju na edukaciju gostiju o korištenim namirnicama.

Ponuda koja osvaja

Meltov artisan gelato zauzima posebno mjesto u njihovoj ponudi.

“Naš gelato nije ‘soft ice cream’ s plaža, nego paket iskustva, okusa i kvalitete,” ističe Biljana.

Koriste prirodne sastojke poput svježe pečenih lješnjaka, voća i pistacija izravno sa Sicilije. Najpopularniji okus? Pistacija, zbog svoje vrhunske kvalitete koja zadovoljava njihove visoke standarde. Uz gelato, ponosni su i na bezglutenske bagelse.

“Bagel je specifičan i za glutenske proizvode, a u bezglutenskoj varijanti zahtjeva ogromnu preciznost. Bagel koji sam ja napravila od nule definitivno je nešto na što sam jako ponosna,” kaže Biljana.

Razbijanje predrasuda o bezglutenskoj prehrani

Unatoč sve većoj popularnosti bezglutenske prehrane, predrasude još uvijek postoje. Melt ima jednostavan pristup.

“Mi ne potenciramo to da smo bezglutenski restoran. Pustimo goste da odaberu što im se sviđa i uživaju u našim jelima – a da uopće znaju da je hrana bezglutenska,” objašnjava Biljana s osmijehom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Motivacija za budućnost

Biljanu motiviraju zadovoljni gosti, pozitivna atmosfera i ostvarenje ciljeva.

“Izazovi su sastavni dio poslovanja, ali vjerujem u ono što Melt jeste i što želimo postati u budućnosti,” poručuje. Za kraj, Biljana dijeli mudrost koju je stekla kroz svoje iskustvo:

“Usudite se, pokušajte. Okružite se ljudima od povjerenja, koji će biti iskreni i podržavati vas. I ne zaboravite ostati čovjek kroz cijeli proces.”

PET KRATKIH PITANJA ZA BILJANU RUNIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… uvijek imati instant spremnu informaciju za djelatnike u bilo kojem trenutku kada je to njima potrebno.

Najveća moja pobjeda je… to što sam tamo gdje sam prije 10 godina maštala da bih nekada željela biti, a da sam pritom ostala dosljedna sebi i da sam ostala ona ista ja.

Za pet godina bit ću… i dalje vjerna sebi, ustrajna i odlučna u tome da nastavim raditi na isti način kao i sada, samo mudrije, bolje i s nogom lagano na kočnici za neke stvari.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da je sasvim u redu odmah u startu maknuti sa svoga puta određene ljude koji bi svojim postupcima na sve moguće načine usporavali i sabotirali taj ionako trnovit put.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer sam smatrala… da je je to odlična prilika za naučiti mnoge stvari koje ću kasnije moći prenijeti na djelatnike u svome timu, te svakako jer sam smatrala da ta znanja mogu primijeniti u svom poslovanju.