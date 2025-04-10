Dva poduzetnika, dvije smokve i jedna ideja o savršenom mjestu u Rovinju – ovo je priča o Twin Figsu

Restoran su otvorili bivša polaznica Uplift akademije Iva Knežević i njezin partner Neven Cerovina

i njezin partner Odlučili su imati restoran koji se ne temelji samo na hrani nego i na doživljaju

Rade osam mjeseci, a ostala četiri odmaraju i prikupljaju inspiraciju za nove poslovne izazove

Nakon uspjeha s Tunaholicom, prepoznatljivim brendom koji je spojio brzu uslugu i visoku kvalitetu morske hrane, dvoje poduzetnika, Iva Knežević i njezin partner Neven Cerovina, odlučili su otvoriti novo poglavlje – Twin Figs, restoran u Rovinju koji ne nudi samo jela, već i doživljaj. Ovaj autorski koncept nastao je iz potrebe za kreativnom slobodom, želje da se stvori prostor koji prkosi sezonalnosti i zadovoljava istinske hedoniste koji cijene i dobar okus, i estetiku, i atmosferu.

Twin Figs nije klasičan restoran. Njegovi su osnivači u svaki detalj – od imena do rasporeda stolova – utkali osobnu viziju mjesta koje u isto vrijeme pruža bijeg i pripadnost, tišinu i zvuk, jednostavnost i slojevitost. Ovdje se kultura susreće s kuhinjom, a svakodnevica s nečim posebnim.

U razgovoru s Ivom, otkrivamo kako su smokve postale simbol njihove filozofije, zašto su Rovinj odabrali za svoj dom, što je naučila kroz Uplift akademiju koju je pohađala u sklopu Mastercardovog projekta Uplift i zašto vjeruju da je prava inspiracija uvijek negdje između autentičnosti i znatiželje.

Foto: Twin Figs

Od Tunaholica do Twin Figsa – je li ovo bio prirodni nastavak vašeg poduzetničkog puta ili nešto što ste dugo sanjali, ali tek sada imali priliku ostvariti?

U godinama prije Tunaholica maštali smo o pothvatima u ugostiteljstvu, a kada je Tunaholic stao na noge, više nije bilo upitno hoćemo li se okušati u drugim formatima. Budući da je Tunaholic franšiza, nedostajala nam je kreativna sloboda, ali smo procese i operacije mogli dovesti na visoku razinu. Twin Figs se iskristalizirao iz naših ideja koje su se godinama skupljale, ali i kao rješenje za naš problem. To je mjesto kakvo nam nedostaje u Rovinju i na kakvom želimo provoditi vrijeme.

Zašto baš Rovinj? Što vas je privuklo ovom gradu – atmosfera, ljudi, energija ili je jednostavno bilo „ljubav na prvi zalogaj“?

U potrazi za novim početkom, tijekom pandemije koronavirusa, odabrali smo Rovinj jer je Rovinj. Bilo nam je jasno da destinacije poput Rovinja imaju velik potencijal, pogotovo kada je riječ o inovativnim idejama, jer ponuda na takvim mjestima najviše stagnira. Posjetitelja ima dovoljno i prevladava osjećaj da nema potrebe za inovacijama. Vrlo brzo smo se zaljubili u atmosferu i ljude te odlučili preseliti na rovinjsku adresu.

Foto: Twin Figs

Twin Figs zvuči kao mjesto s pričom. Kako su dvije smokve postale simbol vašeg novog projekta? Ima li neka anegdota iza imena ili ste ga osmislili kao dio koncepta?

Dvije smokve dominiraju prostorom, ali to što su tako očite ne znači da smo do imena došli brzo i lako. Zapravo smo već bili prilično očajni jer smo sve drugo razradili, a ime je i dalje nedostajalo. Tada nam je prijatelj predložio ime Twin Figs, i u tom je trenutku sve sjelo na svoje mjesto. Ime je zvučalo savršeno, maštovito i upečatljivo. Odražavalo je i dualnost koncepta: doručak i jutarnje druženje u prvom dijelu dana te uživanje u koktelima i hrani u večernjem ambijentu.

Tko je mozak, a tko srce Twin Figsa? Kako izgleda vaša poslovna dinamika – imate li jasno podijeljene uloge ili sve rješavate zajednički?

U projekt Twin Figs ušli smo srcem, ali zajednički uključujemo mozak, svjesni da odluke moramo donositi na temelju širokog spektra faktora. Neke smo ideje morali odbaciti kako bi cijela priča bila razumljiva i konzistentna, što nam je još uvijek velik izazov. U Tunaholicu smo morali savladati specifične izazove poslovanja u Rovinju i optimizirati sve procese kako bismo izvukli maksimum iz objekta sa samo 12 sjedećih mjesta. Twin Figs je potpuno drugačiji i zahtijeva puno više fokusa na gosta, što nam se sviđa. Imamo jasno podijeljene uloge, ali se o svemu konzultiramo – ne samo međusobno, nego i sa zaposlenicima te ljudima čije mišljenje smatramo relevantnim. Korisno je sagledati stvari iz više perspektiva. Podjela uloga došla je prirodno jer smo Neven i ja osobe s različitim sklonostima, pa su neki zadaci lakši jednome nego drugome i time smo se vodili.

Foto: Twin Figs

Kažete da Twin Figs nije samo restoran, već i mjesto gdje se spajaju hrana i kultura. Kako ste zamislili taj spoj?

Teško nam je jednom riječju definirati Twin Figs. Vidimo ga gotovo kao cjelovitu osobu s nekoliko strasti i interesa. Ta je osoba hedonist koji uživa u stvarima čiji je zajednički nazivnik kvaliteta. Sam prostor poziva na fuziju. Bila bi velika šteta da se na terasi pod smokvama ne može popiti jutarnja kava, ali i da navečer, dok uživate u koktelima, morate otići ako ogladnite. Kad ste već tamo, nema smisla da kameni zidovi koji vas okružuju ne budu ponekad ispunjeni umjetničkim radovima ili da prostorom ne odzvanja jazz uživo ili gudački kvartet.

U moru restorana koji se natječu za pažnju gostiju, što Twin Figs čini posebnim? Što se kod vas može doživjeti, a nigdje drugdje u Rovinju?

Twin Figs je poseban jer ne ide utabanim putevima i ne oslanja se na dosad provjerene formule, što smatramo rizikom koji će nam se isplatiti. Jedna od posebnosti prostora jest unutarnja terasa, gdje ste posve izolirani od „vanjskog svijeta”, što gostima omogućuje fokus na društvo ili potpunu predaju glazbi i atmosferi bez ometanja.

U današnjem svijetu ponuditi bilo što novo je poprilično izazovno jer je već sve viđeno. Na što ste se vi ugledali, gdje ste pronalazili inspiraciju ili gdje je još pronalazite?

Naša velika strast su putovanja, a s raznih krajeva svijeta donijeli smo brojne ideje. Ponekad je dovoljno zapamtiti kako te neko mjesto učinilo da se osjećaš, dok su u drugim slučajevima to konkretne stvari poput zanimljivog recepta ili inovativnog procesa u operacijama. Bitno je biti otvoren prema svijetu, novim iskustvima i ljudima. To nas neprestano podsjeća koliko još toga imamo za naučiti i održava našu znatiželju živom. Od samog početka otvoreni smo i za kritike, što nam je izuzetno pomoglo u razvoju. Ugostiteljstvo nije samo prijenos hrane od kuhinje do stola. Postoji mnogo slojeva koji oblikuju iskustvo gosta, a gotovo sve oko nas može poslužiti kao inspiracija za njegovo obogaćivanje.

Foto: Twin Figs

“Double the pleasure, double the fun” – kako se taj osjećaj prenosi na goste?

Filozofiju “double the pleasure, double the fun” najlakše je objasniti kroz dva ključna aspekta. Pleasure obuhvaća sve što iskustvo boravka u Twin Figsu čini pozitivnim – kvalitetan proizvod, vrijednost za novac i uslugu na visokoj razini. Ako to zadovoljimo, možemo pretpostaviti da će gost otići zadovoljan. S fun dodajemo ono što podiže doživljaj na višu razinu – inovativno posluživanje jela, maštovita imena koktela ili izniman izbor glazbe koji ispunjava prostor. Za nas, fun je dodana vrijednost koju pružamo gostima, a koja nije nužno naš primarni zadatak, ali čini razliku između dobrog i nezaboravnog iskustva.

Turistička sezona u Rovinju traje nekoliko mjeseci, ali vi planirate raditi cijelu godinu. Je li to ambiciozno ili realno? Može li se u Rovinju biti profitabilan i tijekom zime?

Prvotni plan za Twin Figs bio je rad tijekom cijele godine. Međutim, nakon prve godine upravljanja zaključili smo da je osam mjeseci, koliko i Tunaholic radi godišnje, dovoljno. Dovoljno u smislu da preostale mjesece možemo posvetiti unapređenju poslovanja. Na odluku je utjecala i činjenica da Neven i ja aktivno radimo u objektima, kombinirajući operativni rad sa zadacima upravljanja. Iako bismo voljeli da Rovinj ima više ponude izvan sezone, moramo i mi puniti baterije te skupljati inspiraciju kako bismo bili na visini zadatka tijekom razdoblja kada radimo.

Ako bi Twin Figs imao „zaštitno jelo“, što bi to bilo? Koji tanjur najbolje oslikava vašu filozofiju kuhinje?

Naš restoran pruža jedinstveno gastronomsko iskustvo, u kojem spajamo sezonske sastojke s pažljivo osmišljenim jelima. Jelovnik nudi raznolike opcije – od jela koja zadovoljavaju istinske ljubitelje hrane do svježih, laganih jela koja odražavaju našu posvećenost sezonskim okusima. Započnite obrok živahnim predjelima poput cevichea ili osvježavajuće juhe od mente. Glavna jela uključuju sporo kuhane obraze, ručno rađenu tjesteninu i veganski tanjur, sve osmišljeno kako bi pružilo bogate okuse i zadovoljavajuće teksture. Za desert uživajte u zdravim i domaćim poslasticama. Bilo da ste ovdje na opuštenom obroku ili posebnoj večeri, naš meni nudi nešto za svaki ukus i želje.

Foto: Twin Figs

Održivost nije samo trend, nego način vašeg poslovanja. Kako birate namirnice i koliko vam je važno surađivati s lokalnim proizvođačima?

Održivo poslovanje nije samo ekološki aspekt, to je i financijska održivost te stvaranje prepoznatljivog identiteta. Oslanjamo se na lokalne proizvođače za većinu naših proizvoda, ali održivost podrazumijeva i način na koji stvaramo dugoročnu vrijednost te razvijamo kulturu kvalitetne potrošnje. To znači svjestan odabir manjeg broja proizvoda, ali onih koji imaju vrijednost, priču i dugoročan utjecaj. Smatram da je to gotovo jednako važno jer potiče stvaranje nove generacije potrošača koji nisu skloni masovnom konzumerizmu, već promišljeno razmatraju mnoge faktore prije donošenja odluke o kupnji.

Iva, vi ste prošli Mastercardovu Uplift akademiju – koliko vam je to iskustvo pomoglo u gradnji poslovanja od nule? Koja lekcija vam se najviše urezala u pamćenje?

Uplift akademija povezala me s mnogo zanimljivih ljudi, od kojih s nekima danas i surađujemo na našim projektima. Jedna lekcija kojoj sam se često vraćala bila je o poslovno uvjetovanim odlukama i važnosti donošenja takvih odluka na temelju dostupnih podataka iz našeg poslovanja. Smatram da je to iznimno važno, osobito na početku, kada smo puni entuzijazma i želje da sve napravimo savršeno, često bez jasne računice o dugoročnoj održivosti. Ta mi je lekcija pomogla da prepoznam dobru ideju kao onu koja osigurava stabilnost i rast te funkcionira u realnim uvjetima poslovanja.

Foto: Twin Figs

Zamislite da prvi put ulazim u Twin Figs – što biste mi rekli da me odmah osvojite? Što je ono nešto što bi me natjeralo da se vraćam iznova i iznova?

Twin Figs je posebno mjesto jer pruža osjećaj bijega, gotovo kao da ste na putovanju. Ako želite, možete se pretvarati da ste u Parizu ili Milanu, a ništa vas u tome neće omesti. Prostor omogućuje potpunu izolaciju od svakodnevice – toliko da sam često bila šokirana gužvom i bukom čim bih zakoračila na ulicu. Čak i kada ste na putovanju, ponekad vam treba mali predah od uloge turista – mjesto gdje se možete jednostavno opustiti.