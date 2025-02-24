Irena kroz projekt diWine želi vino učiniti razumljivim i dostupnim svima, bez elitizma i podjela

Irena Lučić pokrenula je diWine projekt sa željom da vino učini pristupačnim i razumljivim svima, bez elitizma

pokrenula je projekt sa željom da vino učini pristupačnim i razumljivim svima, bez elitizma Na početku poslovanja napravila je grešku zbog koje je odvjetniku rekla da je slobodno stavi u folder “Klijenti idioti”

U 2025. godini planira nastaviti s projektom „Mala škola vina“ i pokrenuti edukacije o hrvatskim vinskim destinacijama

Vino pristupačno i razumljivo svima, bez elitizma koji ga često prati. Tako bi u jednoj rečenici opisali projekt diWine kroz koji njegova vlasnica Irena Lučić već godinama uspješno promovira vino i vinsku kulturu na potpuno drugačiji način.

Kroz svoje inovativne vinske događaje i edukacije, Irena nastoji demistificirati vino i približiti ga ljubiteljima, stvarajući opuštenu atmosferu u kojoj sve svi osjećaju ugodno, bilo da su početnici ili iskusni znalci.

Želi demistificirati vino i približiti ga svim ljubiteljima

Kao projekt diWine je krenuo još 2014. godine, a danas se profilirao u inovativnu, ali ozbiljnu platformu.

„Primijetila sam kako se brojni ljudi koje vino načelno zanima, ali ne znaju puno o njemu, „plaše“ vinskih festivala i sajmova jer kao „što ću ja tamo kad nemam pojma o vinu i ispast ću glup/a“. Odmah mi je bilo jasno da vino treba demistificirati i približiti ljudima, te o svemu govoriti jednostavnim jezikom koji razumiju čak i potpuni početnici“, kaže Irena.

No vino ipak ima svoju kulturu koja je važna. Ne možemo ga, poentira, piti iz papirnatih čaša ili pri neadekvatnoj temperaturi.

„Zapravo je najveći izazov bio pronaći način kako zadržati vinske standarde i pritom stvoriti opuštenu i spontanu atmosferu“, prepričava nam.

Hrvatska su vina u posljednjih 15 godina, kaže nam Uplifterica, snažno napredovala u pogledu kvalitete pa danas možemo reći da smo zemlja vrhunskih vina. Tržište je napredovalo, a s njime, dodaje, i razina vinske kulture.

„Ljudi danas o vinu znaju više nego ikad prije, te su spremniji učiti. Često posjećuju vinarije i vinska događanja. Ipak, kod Generacije Z svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, uočen je pad interesa za vino. Mladi više vole koktele – u što se mogu uklopiti neka vina, naročito pjenušci, no to nije konzumacija u klasičnom smislu. Stoga je važno adresirati taj trend na vrijeme i pronaći način da mlade zainteresiramo za vinski svijet, koji je itekako bogat i zabavan kad jednom zakoračimo u njega“, pojašnjava Irena.

U 2025. želi nastaviti s Malom školom vina

Danas kada bira vinarije u kojima održava svoje radionice i događanja, ima pregršt izbora. Štoviše, češće su vinarije birale nju, nego ona njih, kaže nam kroz smijeh.

„Kada organiziram neko vinsko događanje, nastojim o tome obavijestiti što veći broj vinarija, a oni onda odluče da li se to uklapa u njihove planove ili ne. Naravno, s nekim vinarima sam kroz 10 godina, koliko radim ovaj posao, zaista razvila divan odnos, brojne suradnje, a usuđujem se reći i prijateljstvo. Great minds think alike, reklo bi se“, govori nam Irena.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Za budućnost ima tisuću planova, ali ju često, veli, sustigne stvarnost u kojoj dan i dalje ima samo 24 sata. U 2025. joj je važno nastaviti s projektom „Mala škola vina“ koji je započeo lani.

„Riječ je o organiziranoj edukaciji koja vinskim početnicima omogućuje sudjelovanje na radionici za samo 9EUR. Interes je uistinu ogroman, tako da u prosjeku držim tri do četiri radionice tjedno. Za sad su projekt podržale četiri vinarije, ali nadam se da će ih se dogodine uključiti još“ kaže pa dodaje da je u planu i druga koja će fokus staviti na važne hrvatske vinske destinacije.

„U planu su i neke veće manifestacije, ali neka za sad ostanu tajna“, ističe.

Prisjetila se velikog neuspjeha na početku poslovanja

Da pokretanje svog biznisa – projekta diWine – znači i poneki neuspjeh Irena je saznala na samom početku poslovanja. Napravila je grešku koja je, prisjeća se, skupo koštala, i pravno i financijski.

„Nazvala sam svog odvjetnika i rekla mu neka me slobodno smjesti u folder ‘Klijenti idioti’, na što mi je on mrtav hladan rekao: ‘Ne mogu – nema više mjesta na disku’. Tako je otprilike i sa mojim failovima. Iz njih najbolje učim(o) i važno je samo da zadržimo dobar smisao za humor (u mom slučaju autosarkazam)“ prepričava nam Irena, inače polaznica četvrte generacije Uplift akademije.

Njen su put pratili, svakako, i brojni uspjesi, a onaj na koji je najviše ponosna je njen mali vinski klub na Opatovini. Oduvijek je željela imati svoj prostor, a kao vlasnici malog biznisa to joj nije uvijek bilo isplativo. No, nakon dvije godine, vinski klub živi i svakim je danom sve bolji.

Ja uvijek mislim kako ne znam dovoljno i stalno sebi tražim manu. Tako da, da se mene pita, ja bih radije stalno učila nego bila u stvarnom svijetu. Ali život je to ipak posložio drugačije. U svakom slučaju, veliki sam zagovornik cjeloživotnog učenja. I ne, ne mislim da se uči samo na radionicama i u školama. Učimo iz knjiga, iz iskustva, iz grešaka, iz uspjeha, od nadređenih, od podređenih, od prijatelja, od (svoje i tuđe) djece, od random ljudi na cesti… znaš onu da je um poput padobrana, ima svrhu samo ako je otvoren.

‘Uplift je nadmašio sva moja očekivanja’

Stalno sebi traži manu, kaže, i misli kako ne zna dovoljno. Zbog toga ne čudi da je veliki zagovornik edukacija i cjeloživotnog učenja. Otud i interes za prijavu na Uplift akademiju.

„Već sam od polaznika iz prijašnjih generacija čula da je Uplift akademija super, i vjerovala sam im da je tako. Bez obzira na to, Uplift je nadmašio sva moja očekivanja. Predavanja su smislena, primjenjiva u praksi i nude neka zaista dragocjena znanja koja su dobrano protresla moj mindset i dala mi hrpu novih perspektiva, uvida i ideja. Moj mozak i srce su doživjeli jednu spektakularnu eksploziju znanja i sreće“, podijelila je s nama dojmove o Uplift akademiji.

Za mlade poduzetnike nema neki posebno mudar savjet. To bi bilo kao da, veli, roditeljima govoriš kako će odgajati svoje dijete.

„Imaš samo svoje iskustvo i zapravo možeš pričati samo o sebi. Svi drugi moraju proći svoj put koji s tvojim ne mora imati ama baš nikakve veze. Možda, kad bih davala savjet samoj sebi na svojim počecima, taj bi bio da malo više uključim mozak i dam si vremena za planiranje. Znaš ono, jutro je pametnije od večeri. To sam danas naučila, ali kad sam bila mlada i ‘luda’ često sam išla glavom kroz zid. Entuzijazam je važan, ali treba imati mjeru. U svakom slučaju, recepta za uspjeh nema, ali u svakom slučaju imat ćemo što za prepričavati unucima 😉. Jednom se živi, pa zato – živjeli!“, kaže za kraj Irena Lučić, vlasnica projekta diWine.

PET KRATKIH PITANJA ZA IRENU LUČIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… naučiti reći NE (dobrim) idejama, često se raspršim na sve strane.

Moja najveća pobjeda je… izlazak iz sustava PDV-a nakon 3 godine, hahaha, šalim se, ne znam. Male pobjede su bitne, velike se nekako podrazumijevaju.

Za pet godina bit ću… još bolja verzija sebe! 😊

Voljela bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znala… više slušati svoju intuiciju, koja nikad nije zakazala, ali sam se ja često oglušila na nju (i platila cijenu, ah).

Na Uplift akademiji želim naučiti… uhh, sve! Predavanja su super zanimljiva i baš me motiviraju u svakom segmentu poslovanja.