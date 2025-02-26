Iva i suprug u mladosti su otvorili restoran koji danas ima Michelin preporuku i more zadovoljnih gostiju koji se iznova vraćaju

Iva Decovski Klečak i njen suprug kao mladić i djevojka otvorili su restoran Marco Polo u Dubrovniku

i njen suprug kao mladić i djevojka otvorili su restoran u Dubrovniku U početku je bilo teško i imali su brojne prepreke, ali to ih je dovelo do Michelin preporuke

Smatra da čovjek stalno mora evoluirati i educirati se kako bi napredovao

Kada je sa suprugom Markom, tadašnjim mladićem, otvorila restoran, nije imala pojma u što se upušta. Bila je mlada, puna entuzijazma i snova, ali bez puno iskustva u biznisu. Krenuli su sa šestero ljudi u timu, počeci su bili teški, učili su u hodu. Danas, njihov restoran Marco Polo poznato je mjesto u Dubrovniku, a može se pohvaliti s Michelin preporukom. Suvlasnica Iva Decovski Klečak, polaznica četvrte generacije Uplift akademije, priča nam kako dobar restoran zahtijeva više od dobre hrane i usluge.

„Potrebno je naučiti upravljati financijama, timom i neizbježnim neuspjesima. Sve to nas je danas oblikovalo u snažan tim – ja s idejama, proizvodom, prodajom i marketingom, a Marko, vrhunski operativac, logističar, čarobnjak u HRu i financijama. Danas sa 16 zaposlenih, iako smo možda imali drugačije ideje o tome kako će put izgledati, ono što nas je vodilo cijelo vrijeme bilo je – rad, predanost i pomalo, ludilo koje nas je uvijek guralo naprijed. Danas bi vjerovala više svojim instinktima“, prepričava nam Iva.

Uspjeli su se izdvojiti u masi dubrovačkih restorana

Ideja za Marco Polo je zapravo došla njenom suprugu Marku. Iako je završio Pomorski fakultet, uvijek je htio otvoriti restoran pa se, eto, to nekako i ostvarilo.

„Nakon kadeture, odlučio se da pokuša s restoranom. Ideja je nastala iz ljubavi prema hrani i putovanjima, ali i iz obiteljske tradicije. Ime smo naslijedili od suprugove obitelji – Marco Polo – a prostor restorana se nalazi u prizemlju bakine kuće, a sve se odvija u njenom dvorištu. Krenuli smo 2009. s idejom. Bili su to braistorminzi do 5 ujutro, planiranja, strategije i učenje novih tehnika. Jedan od ”core memory” trenutaka bio je kada je prvi put zamirisala hrana u dvorištu, nakon dvije godine priprema – to je bio trenutak kada je sve postalo realno, stvarno otvaramo restoran“, prisjeća se Uplifterica.

Ideja se, naravno, mijenjala i sazrijevala kroz godine. Koncept je ostao u suštini stabilan, ali su ga prilagođavali – kako tržištu, tako i sebi. Kako su rasli, kaže, rastao je i Marco Polo. Nije im odmoglo ni to što se nalaze u samom srcu Dubrovnika.

„Prednosti koje imamo su očite – sezona traje duže nego u većini drugih dijelova Hrvatske, a Dubrovnik je globalno prepoznat kao jedno od najpoželjnijih odredišta, što je vrhunska pozicija za nas. Ipak, to ne znači da posao ide sam od sebe – borimo se za svakog gosta, s pristupom, ponudom, jer svaka nova godina nosi nove izazove. U Dubrovniku postoji 300-400 restorana i nije lako izdvojiti se, osobito pred stranim posjetiteljima koji često dolaze samo jednom u životu. Ipak, uspjeli smo se izdići iz mase, postati prepoznatljiv i stvoriti renome koji nije samo lokalno već i globalno priznat“, pojašnjava kontekst Iva Decovski Klečak.

Michelin preporuka najveće joj je priznanje za rad i kvalitetu (Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL)

Posebno je ponosna na Michelin preporuku

Ključno je stalno truditi se. Ona i suprug se, kaže, u restoranu ponašaju kao da im je prvi dan i prva sezona. S istim elanom i entuzijazmom, iako je iza njih 13 godina poslovanja.

„Iskreno, uživamo u predstavljanju naših ideja, kreacija, tradicije i kulture, i ponosni smo što su izabrali baš nas i to se odmah osjeti. Dok većina lokala ima slične namirnice, način prezentacije i priča koju pričamo o našim namirnicama razlikuje nas od ostalih. Uz to, biramo samo vrhunski kadar kojeg držimo cijelu godinu bez obzira što radimo 9 mjeseci, unatoč trenutnoj krizi radne snage, jer znamo da je kvaliteta temelj našeg uspjeha“, istaknula je.

Najveći ponos u poslovanju predstavlja joj Michelin preporuka.

„Shvatila sam tu preporuku kao dokaz da su naše ideja i koncept prepoznati. To je bilo jedno nadnaravno iskustvo. Točno se sjećam trenutka kad sam pročitala taj mail – što sam radila, kakvo je vrijeme bilo, svega – i znam da ga nikad neću zaboraviti“, prisjetila se.

‘Najbolji dio Uplift akademije je networking’

Iva čvrsto vjeruje u to da čovjek učestalo mora evoluirati, i to u svima aspektima života. Neke stvari su, naravno, temeljne i nepromjenjive, veli, to su postavke na kojima se gradimo, ali ostatak je, uglavnom, u stalnoj promjeni.

„Zato vjerujem da je nužno stalno biti informiran, pratiti nove trendove, učiti i rasti“, naglašava.

Ta ju je misao vodilja dovela i na Uplift akademiju, jedinu sveobuhvatnu edukaciju za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj, koju je 2021. pokrenuo Mastercard, a već četvrtu godinu zaredom provodi Algebra.

„Predavači su izuzetni stručnjaci u svojim područjima, a kolege polaznici, uglavnom poduzetnici iz cijele Hrvatske, vrlo inspirativni. Najbolji dio Uplift akademije za mene je upravo networking – prilika za susrete, razmjenu ideja i iskustava s vrhunskim stručnjacima i kolegama. Također se veselim godišnjem eventu u Šibeniku, koji traje tri dana, ali i finalnom pitchu projekta godine“, podijelila je svoje dojmove o programu Uplift akademije.

Ima i poruku za sve kolege ugostitelje, a ona ukratko glasi – budite svoji.

„Neka vam autentičnost bude glavni adut i ne pokušavajte biti nešto što niste – gosti to prepoznaju. Izgradnja tima je jako bitna, ne možete sve sami. Izbjegavajte biti previše fokusirani na kratkoročne ciljeve ili brzi profit. Turizam i ugostiteljstvu su maraton, ne sprint“, zaključila je Iva Decovski Klečak.

PET KRATKIH PITANJA ZA IVU DECOVSKI KLEČAK:

Moj najveći poslovni izazov je… kreirati turistički proizvod u niši robinzonskog turizma u Hrvatskoj, gdje takav oblik turizma nije dovoljno prepoznat, ni zakonski reguliran. Baćinska jezera, gdje želim realizirati svoju viziju, savršen su primjer – riječ je o potpuno neiskorištenoj destinaciji s velikim potencijalom .

Moja najveća pobjeda je… u poduzetničkom smislu, jedno od mojih najvećih priznanja svakako je Michelin preporuka, koja za nas ima neprocjenjivu vrijednost.

Za pet godina bit ću… na Baćinskim jezerima, sjedim na drvenoj terasi svoje male kućice na vodi, okružena tišinom prirode. Moji Robinson-style smještajni objekti u južnoj Dalmaciji postat će prepoznati kao primjer održivog turizma.

Voljela bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znala… cijeniti svaki korak i uživati u procesu, a ne samo juriti prema cilju i rezultatu i da sam bila svjesna koliko su izazovi sastavni dio rasta.

Na Uplift akademiji želim naučiti… suvremene trendove u turizmu i ugostiteljstvu, kako ih implementirati na način koji će unaprijediti poslovanje, usavršiti svoje vještine u vođenju i motiviranju tima, posebice u izazovnim uvjetima s kojima se danas suočavamo – poput uvoza radne snage i kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra.