Karlo je preuzeo obiteljski biznis i sada proizvodi kultno vino u kojem je prema legendi uživao i Beethoven

Karlo Kos vlasnik je Vina Kos , obiteljskog poduzeća s tradicijom od pet generacija u vinogradarstvu i vinarstvu

vlasnik je , obiteljskog poduzeća s tradicijom od pet generacija u vinogradarstvu i vinarstvu Uz proizvodnju vina, gostima nude jedinstveno iskustvo boravka u kući usred vinograda

Kraljevina, autohtona sorta koju uzgajaju, osvojila je brončanu medalju na prestižnom natjecanju Decanter World Wine Awards 2023.

Kako očuvati obiteljsku baštinu, a istovremeno pratiti moderne trendove u vinarstvu? Odgovor nam može dati Karlo Kos, polaznik četvrte generacije Uplift akademije, inače vlasnik i predstavnik obiteljskog vinogradarskog i vinarskog poduzeća Vina Kos, čija tradicija seže unatrag pet generacija.

„Već su moje prve igre u djetinjstvu bile u vinogradu, pa je bavljenje vinogradarstvom i vinarstvom bilo prirodno predodređeno. Kroz godine odrastanja i sazrijevanja razvila se duboka ljubav prema ovom poslu, koji se u našoj obitelji prenosi s koljena na koljeno. Proizvodnja vina postala je ponos naše obitelji. U našim vinogradima uzgajamo različite sorte grožđa – uz kraljevinu, proizvodimo kerner, rajnski rizling, chardonnay, sauvignon i pinot noir. Osim mirnih vina, proizvodimo i pjenušce klasičnom metodom“, prepričava nam Karlo.

Gostima pružaju autentično iskustva života među vinogradima

U sklopu obiteljskog biznisa organiziraju i degustacije vina uz prigodne zalogaje od lokalnih, sezonskih namirnica. Prava posebnost, koja ih potpuno izdvaja od konkurencije, jest smještaj u kući za odmor usred vinograda.

„To je bila prirodna nadogradnja našeg obiteljskog posla. U želji da gostima pružimo više od samog vina, odlučili smo stvoriti autentično iskustvo koje povezuje sve čari našeg kraja. Vinograd nije samo mjesto rada, već srce naše priče i tradicije, pa je bilo sasvim prirodno omogućiti posjetiteljima da tu povezanost dožive iz prve ruke“, objašnjava.

Boraviti u kućici u vinogradu pruža poseban ugođaj. U tišini prirode gosti su okruženi mirisima zemlje i vinove loze, a usput dobiju i uvid u autentično iskustvo života među vinogradima koje obitelj Kos njeguje već generacijama.

„Spajanje obiteljske tradicije dugu pet generacija s modernim pristupima u vinarstvu zahtijeva pažljiv balans između očuvanja onoga što nas čini jedinstvenima i prihvaćanja novih tehnologija i metoda koje unaprjeđuju proizvodnju. Naša obiteljska tradicija temelji se na iskrenosti, kvaliteti i ljubavi prema vinu, a to su vrijednosti koje ostaju nepromijenjene“, veli Karlo pa objašnjava da implementacija modernih tehnika u vinarstvu podrazumijeva mnogo edukacije i ulaganja u tehnologiju.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Korištenje modernih tehnika vinifikacije, optimizacija procesa i održavanje visokih ekoloških standarda obitelji Kos omogućuje da sačuvaju autentičnost vina, istovremeno zadovoljavajući zahtjeve suvremene proizvodnje.

„U našoj novoj vinariji, izgrađenoj prije tri godine, proizvodimo vina prema najnovijim tehnološkim standardima, no istovremeno smo zadržali stare hrastove bačve koje su naši djedovi napravili. Bez tih bačvi, vina ne bi mogla dosegnuti svoju punu kvalitetu, a one nastavljaju pričati našu priču o tradiciji“, slikovito prikazuje Karlo spoj tradicije i inovacije koji čini Vina Kos.

Kraljevina berbe 2023. osvojila broncu na prestižnom natjecanju u Londonu

Posebno je ponosan što se proizvodnja vina u njegovoj obitelji prenijela kroz čak pet generacija. Svaka nova nadograđuje ono što je prethodna izgradila. U vinarstvu, kaže Karlo, svaka berba predstavlja novi mali uspjeh.

„Ona simbolizira prevladavanje svih izazova kroz godinu – od vremenskih neprilika do prilagodbe uvjetima koje je donijela ta sezona. Značajan izazov s kojim se susrećemo su ekstremne klimatske promjene i promjenjivi vremenski uvjeti. S obzirom da vinograd predstavlja ‘tvornicu na otvorenom,’ prilagodba ovim uvjetima zahtijeva neprestano promišljanje i prilagođavanje, kako bismo očuvali kvalitetu i autentičnost vina“, objašnjava nam ovaj polaznik četvrte sezone Uplift akademije.

U tom kontekstu posebno ističe autohtonu sortu Kraljevinu kojoj obitelj Kos posvećuje mnogo pažnje i truda. Iako potječe iz malog zelinskog vinorodnog područja, Kraljevina nosi sa sobom veliki potencijal.

„Prema legendi, čak je i Beethoven uživao u Kraljevini, što dodatno ističe njezinu vrijednost i povijesni značaj. Ova priča čuva se u zelinskom muzeju. Kraljevina je prepoznata i na međunarodnoj sceni, pa je Kraljevina berbe 2023. tako osvojila brončanu medalju na prestižnom natjecanju Decanter World Wine Awards u Londonu, što potvrđuje njezinu kvalitetu i potencijal na globalnom tržištu“, kaže Karlo.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

‘Znanje je ono što nam nitko ne može oduzeti, a svakom edukacijom postajemo još bogatiji’

Izuzetno je sretan što je dio ovogodišnje generacije Uplift akademije.

„Predavanja su odlično koncipirana i pokrivaju sva ključna područja važna za poduzetništvo, od razvoja poslovanja i marketinga do financija i strategije. Ono što mi se posebno dopada je što sam okružen ljudima kojima su napredak i razvoj prioritet. U takvom okruženju lako je izmjenjivati iskustva i učiti iz stvarnih primjera, što dodatno doprinosi razumijevanju poslovnih izazova“, opisuje Karlo svoje dojmove.

Uplift akademiju preporučio bi, kaže, svima, koji tek kreću u svijet poduzetništva, kao i onima koji su aktivno u biznisu, ali žele usavršiti svoje znanje i vještine.

„Znanje je ono što nam nitko ne može oduzeti, a svakom edukacijom postajemo još bogatiji. Ova akademija pruža izuzetnu priliku za osobni i poslovni rast“, kaže Karlo.

Za sve druge poduzetnike koji se bave sličnim područjem kao on – imaju svoj brend vina ili OPG – poručuje da je ključ u jasnoj priči i identitetu brenda.

„Autentičnost, tradicija i kvaliteta uvijek pronalaze put do kupaca. Fokus na kvaliteti vina te kontinuirano ulaganje u enološku edukaciju. Važno je graditi mrežu kontakata s drugim poduzetnicima i iskoristiti digitalne kanale za promociju brenda. Treba izbjegavati prevelika ulaganja bez jasnog plana, podcjenjivanje marketinga te ignoriranje povratnih informacija kupaca“, zaključuje vlasnik i predstavnik Vina Kos.

PET KRATKIH PITANJA ZA KARLA KOSA:

Moj najveći poslovni izazov je… je pronaći ravnotežu između praćenja svjetskih trendova u vinarstvu i očuvanja jedinstvenosti našeg terroira.

Moja najveća pobjeda je… uspješno očuvanje i nastavak obiteljske tradicije proizvodnje vina kroz pet generacija.

Za pet godina bit ću… dosljedan u proizvodnji vina, s fokusom na očuvanje tradicije i nastojat ću svoju strast prema vinarstvu prenijeti na iduću generaciju u obitelji.

Volio bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znao… da za svaku prepreku postoji rješenje jer bih tada s manje stresa i više samopouzdanja pristupao izazovima, svjestan da su prepreke samo dio puta prema rastu i napretku.

Na Uplift akademiji želim naučiti… i unaprijediti svoje znanje iz poduzetništva i marketinga, što mi iznimno pomaže u razumijevanju tržišnih trendova i boljoj promociji našeg vina.