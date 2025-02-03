Luka stvara turistička iskustva koja brišu granicu između gosta i lokalca – kreira i produkcijski razvija tematske staze i rute

Luka Jakopčić u sklopu svoje tvrtke Recider kreira tematske staze na principima igrifikacije i/ili samovođenja

Gostima želi pružiti autentično iskustvo kako se ne bi osjećali kao turisti nego kao lokalci

Smatra kako je važno vjerovati u sebe, ali i u poslovne brojke

Luka Jakopčić je osnivač i direktor storytelling & experience studija Recider, tvrtke koja je specijalizirana za kreativni i produkcijski razvoj tematskih staza i ruta koje su uglavnom bazirane na principima igrifikacije i/ili samovođenja. Uz to se bave i kreiranjem te provedbom custom-made itinerara te promotivnih obilazaka po gore spomenutim tematskim rutama iz njihove kreativne radionice.

Kada gleda u svoju poslovnu prošlost, ključni trenutak koji je obilježio Lukinu dosadašnju karijeru se zbio između 2011. i 2012. godine kada je tijekom studija shvatio da “jedan povjesničar-komparatist ne mora nužno završiti u muzeju, na nekoj katedri i slično“.

“Na pokretanje vlastitog posla me navela ideja da se s mojim znanjima i sklonostima danas može raditi i nešto drugo osim klasičnih zanimanja proizašlih iz moje struke. Na današnjem putu sam prvenstveno zato što mislim da moja struka i s njom povezan način razmišljanja, pa i pogleda na svijet, može doprinijeti turizmu kakav (barem deklarativno) želimo u Hrvatskoj“, kaže Luka.

Neizostavni poslovni trenutak svakako je onaj koji se dogodio između 2018. i 2019., kada je Luka tijekom pete godine poslovanja Recidera, polagano počeo shvaćati da rad treba specijalizirati.

“A treći se, nadam se, događa ‘as we speak’, jer sam možda napokon definitivno shvatio da ne smijem svaštariti, nego vjerovati u ono što volim i u čemu mogu biti među najboljima ili prvima… Uplift iskustvo u tom kontekstu definitivno djeluje poticajno“, kaže Luka.

Kako je core business tvrtke Recider kreiranje tematskih ruta i doživljava, Luka smatra da su ključne vrijednosti u tom pogledu njegova poslovna sposobnost stvaranja originalnog sadržaja u okvirima “vrijednosti za novac” produkcije.

“Dakle, stvorit ćemo nešto drugačije, sadržajno i tehnički dotjerano, bez da vam za provedbu cijelog projekta trebaju EU natječaj ili kredit kao za, primjerice skupu infrastrukturu, multimediju i slično. Drugo, nastojimo slijediti i krilaticu ‘ključ u ruke’, što znači da klijent kod nas može dobiti sve segmente produkcije ove vrste sadržaja – od interpretacije i priče, preko tehničke produkcije, do promocije kroz pokazne ture, evente i agencijsku ponudu“, pojašnjava.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Novi trend: autentična i personalizirana putovanja

Ono što Luka posebno ističe o njegovom pristupu poslu je želja da se kroz njihove custom-made itinerare gosti ne osjećaju kao turisti, nego više kao lokalci.

“Posebice od korone, promjene definitivno idu u smjeru rasta potražnje, ali i razvoja ponude koja se nadahnjuje vrijednostima – ovo su sad riječi ‘posvuduše’, ali nemamo drugih – autentičnijeg i personaliziranijeg načina putovanja. Koliko je to sve skupa u konačnici održivo (trenutno najveća od svih ‘posvuduša’ u rječniku naše branše), drugo je pitanje. Naš brend bi volio prilagoditi u smislu da kroz tip kulture putovanja koji promoviramo, ujedno promoviramo i određen način življenja – možda skromniji u materijalnom, a zadovoljniji u duhovnom pogledu“, ističe poduzetnik.

Na pitanje koji je najbolji poslovni savjet kojeg je dobio, Luka kroz smijeh odgovara: “Kad malo razmislim, možda onaj da ćeš od svog biznisa zarađivati onoliko koliko si zacrtaš da ćeš zarađivati. Doduše, nikako da ga počnem primjenjivati.”

Kao malom privatniku, često mu je teško uskladiti poslovni i privatni život.

“Još uvijek ni približno nisam isplatio sve sate i dane kroz koje sam se tijekom prvih 6-7 godina svog poslovanja, ako ne i dulje, olako samoizrabljivao. Mislim da je u tom razdoblju moj privatni život bio ugroženija vrsta od bijelog nosoroga. Od izumiranja ga je spasila prvenstveno moja žena Iva, zahvaljujući čijim sam savjetima i razumijevanju izazovne trenutke uspio prebroditi, a odnos privatnog i poslovnog uspio dovesti u kakvu-takvu ravnotežu. Iako obožavam raditi, poruka svima koji kreću u poduzetništvo: nemojte se povoditi za floskulama raznih bjelosvjetskih i domaćih pametnjakovića koji tvrde da put do poslovnog uspjeha vodi preko 80-satnog radnog tjedna i slično. Ako ste u takvoj situaciji, znači da vrlo vjerojatno imate ozbiljnih problema na svim razinama poslovanja.”

Pokrenuti i voditi vlastiti posao nije nimalo lagan zadatak, a često je upravo motivacija i ustrajnost onaj ključni sastojak koji čini razliku između uspjeha i neuspjeha. Luka ima izraženu motivaciju, a kroz šalu ističe da ponekad poželi da nema tu osobinu koju ni ne zna kako imenovati, a koja te tjera da, usprkos teškim situacijama, nastaviš dalje.

Za pet godina svoj brend vidi kako postaje nacionalno prepoznatljiv studio za stvaranje originalnih, ekonomičnih i održivih igrificiranih/tematskih ruta i s njima povezanih doživljava.

Ako bi trebao opisati svoj poslovni put jednom riječju, Luka bez puno razmišljanja odgovara da je to idealizam.

“Ali ne zato što time želim reći kako smo ja i moj biznis super, nego zato što ta riječ, čini mi se, objedinjuje s jedne strane vjeru da to što radiš ima smisla i da vodi prema nečem većem, a s druge strane podrazumijeva i često slijepu i nepromišljenu upornost“, objašnjava.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na Uplift akademiju se upisao s očekivanjem da od modula nadopuni i usustavi postojeća poslovna znanja, što kroz predavanja stručnjaka, što kroz razmjenu iskustava s kolegama.

“To se zasad manje-više i ostvaruje. Posebno bih istaknuo rad u okviru grupe za razvoj poslovnog projekta. Vesele me razni pravci u kojima bi se ova priča mogla razviti. Bili oni uspješni ili neuspješni, to će sigurno biti vrlo poučno iskustvo.”

Za kraj smo Luku upitali koju bi poruku htio poslati budućim poduzetnicima i/ili onima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla.

“Vjerujte u sebe, ali i u brojke. Imajte u vidu što, kome i za koliko prodajete i dovodi li vas na kraju dana ta vaša jednadžba na mjesto na kojem ste sretni. Poželjno je u nekom trenutku utvrditi i želite li rasti i postati pravo ‘preduzeće’, što znači da se vi osobno više nećete (toliko) baviti onim što volite, nego vođenjem onih koji će raditi to što volite. Ako vam je ‘one (wo)man band’ pristup bliži, imajte u vidu da ćete i tad vjerojatno trebati suradnike. Birajte ih pametno, čuvajte ih, vjerujte im i ne bojte se delegirati i ‘outsourcati’ sve ono što sami ne možete obaviti brzo i kvalitetno“, zaključuje za kraj.

PET KRATKIH PITANJA ZA LUKU JAKOPČIĆA:

Moj najveći poslovni izazov je… ostvariti odgovor iz pitanja “za pet godina bit ću”.

Najveća moja pobjeda je… nemam pojma, možda hrpica zaboravljenih sitnih pobjeda.

Za pet godina bit ću… vlasnik biznisa koji čini razliku, od kojeg se može dobro živjeti, a po potrebi ga se može i dobro prodati.

Volio bih da sam znao na početku svog poduzetničkog puta… čime se zapravo bavim, koliko me proizvodnja toga košta te kome i po kojoj cijeni to prodajem.

Na Uplift akademiju prijavio sam se jer… napokon želim početi poslovati po “ps”-u, odnosno vidjeti gdje s obzirom na taj ideal trenutačno stojim.