Mali poduzetnici otkrili kako im je Uplift akademiju pomogla u poslu

Uplift akademija već četvrtu godinu pomaže malim i srednjim poduzetnicima iz cijele Hrvatske da steknu nova znanja, vještine i samopouzdanje za rast poslovanja

već četvrtu godinu pomaže malim i srednjim poduzetnicima iz cijele Hrvatske da steknu nova znanja, vještine i samopouzdanje za rast poslovanja Kroz više od 100 sati edukacije i mentorsku podršku, polaznici razvijaju konkretne projekte, usvajaju moderna znanja i natječu se za vrijednu novčanu nagradu

Akademija pruža i priliku za umrežavanje s drugim poduzetnicima i alumnima, čime postaje trajna podrška zajednici malih poduzetnika

Otvoriti nešto svoje i biti sam svoj gazda. Mnogi sanjaju o takvom životu. No, upustiti se u poduzetničke vode nije nimalo lako. Uz dobru ideju i početni kapital potrebno je imati mnogo znanja, vještina i volje te zauzeti svoju nišu na često nemilosrdnom tržištu. Ne čudi stoga da se brojni poduzetnici – posebno oni srednji i mali – stalno educiraju i nastoje držati ukorak s trendovima.

Uplift akademija pomogla je stotinama malih poduzetnika iz svih krajeva Hrvatske

Svake godine, od 2021., održava se Uplift akademija, centralni dio Mastercardovog projekta Uplift čiji je cilj postati prijatelj poduzetnika – mikro, malih i srednjih – te im omogućiti sve potrebne resurse za rast, razvoj i širenje poslovanja. Uplift akademija jedinstvena je takva edukacija koju su dosad pohađala 136 polaznika, a njihove priče svjedoče da im je u razvoju poslovanja itekako pomogla.

„To je projekt koji ima glavu i rep i jako sam sretan što sam bio dio projekta. Dobio sam puno dodatnih znanja koje mogu provoditi na svom poslu. Mislim da sam bolji ‘vođa’ i šef nakon odslušanih predavanja i interakcija s kolegama i predavačima“, kaže Roko Romić, polaznik treće sezone Uplift akademije i osnivač poznatog brenda Ekipa Kombucha.

Njegova kolegica iz generacije, Ivka Koračak, vlasnica brenda Spirit of Korkyra, posebno se pozitivno prisjeća predavanja s Uplift akademije koja povezuju poduzetništvo i psihologiju.

„Zanimljiva su bila i ona predavanja o korištenju modernih tehnologija o kojima nisam znala baš ništa. Pa recimo, imam jedan projekt koji mi se već dugo vrti u glavi koji bi sa starim saznanjima predstavila skroz zastarjelo. A ako ikad krenem tim smjerom shvatila sam kako može puno bolje i zanimljivije. Plus, ne bojim se više novih tehnologija za razliku od ranije“, kazala je Ivka.

Tijana Božović Galjanić koja stoji iza brenda SuperHeraw pojasnila po čemu će pamtiti Uplift akademiju.

„Uspješno su spojeni poduzetnici iz svih dijelova Hrvatske, iz različitih djelatnosti na način da možemo nesebično razmjenjivati iskustvo, savjete i ideje“, kazala je Tijana.

Najbolje očekuje i novčana nagrada

Uplift akademija održava se četvrtu godinu zaredom. Provodi je Algebra, a Mastercard je osigurao. Ta stipendija uključuje više od 100 sati predavanja kroz deset interaktivnih modula u sklopu kojih poduzetnice i poduzetnici uče o temama kao što su leadership, upravljanje destinacijom i financijama, ekonomija doživljaja te korištenje umjetne inteligencije u marketingu.

Tijekom edukacije stipendisti će, podijeljeni u timove, razvijati projekte uz podršku mentora s Algebre. Te će projekte imati priliku prezentirati pred investitorima, a pobjednički će tim osvojiti i novčanu nagradu.

Važan aspekt Uplift akademije je i networking pa će u sklopu programa ova generacija, kao i svaka prijašnja, imati priliku povezati se međusobno, ali i upoznati alumne kroz jedinstveni Uplift Meet Up u Šibeniku.