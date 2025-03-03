Marin nikada nije konobario, htio je biti glazbenik ili novinar. Danas ima dva bara, a od rakije želi napraviti nacionalni brend

Marin Levaj nije se nikada zamišljao u ugostiteljstvu, a danas ima dva poznata bara i organizira dva festivala

nije se nikada zamišljao u ugostiteljstvu, a danas ima dva poznata bara i organizira dva festivala Cilj mu je od rakije napraviti nacionalni brend na koji se neće gledati kroz predrasude

Greške su sastavni dio, a učenje traje cijeli život, zbog čega se neprestano educira i informira

Sanjao je o glazbenoj karijeri. Ako u tome ne uspije, bit će novinar, mislio je. Diplomirao je pak povijest. Ono o čemu sigurno nije maštao je ugostiteljstvo. Nikad se nije ni ovlaš zamišljao u toj branši. Danas je poznat kao suvlasnik dva ugostiteljska objekta – Mojo bar i Pri Nami, a osim toga organizira i festivale poput ZGrappa i Crossover festivala. Njegovo ime je Marin Levaj, polaznik je četvrte generacije Uplift akademije, a s nama je podijelio kako je završio u ovoj, naizgled njemu neželjenoj branši.

„Paralelno s novinarstvom, u ‘fušu’ sam fotografirao za noćne klubove i event agencije. Na taj način skupljam iskustvo te pokrećem tvrtku koja se bavi PR-om. Po napuštanju novinarstva, na poziv Marija Petrekovića postajem prvi voditelj njegovog kluba u Tvornici Katran što mi je sigurno do tog trenutka najveća škola ikada. S tim znanjem, nakon tri godine, s prijateljima otvaram Mojo bar koji danas postoji gotovo 13 godina“, priča nam Marin.

Tako je počeo. Nije imao nikakvog ranijeg iskustva. Niti je konobario u mladosti, niti je pretjerano volio sjediti satima na kavi. Ali se s vremenom pronašao u ugostiteljstvu i ono mu je baš ‘sjelo’.

„Uz dobar tim ljudi, sve je puno lakše, ali privatan biznis nikada nije lagan. Svi moji projekti imaju zajedničku crtu i prepoznatljivi su. Utoliko je i lakše koordinirati ih. Sezonski su zahtjevniji jer u kraćem roku moraš postići nešto što kod stalnog imaš dovoljno vremena za uhodavanje“, komentira.

Od rakije želi napraviti nacionalni brend

Mnogi ga poznaju kao organizatora jedinstvenog festivala rakije ZGrappa. Marin je dosta direktan u svom naumu – od rakije želi napraviti nacionalni brend.

„Predugo smo turistima prodavali npr. strane whiskeyje, vodke i ginove, a zanemarivali ono što je naše. Za litru vrhunske rakije potrebno je i desetak kilograma kvalitetnog voća što ga stavlja rame uz rame s najboljim konjakom“, objašnjava.

No, mi kao društvo, dodaje, često robujemo predrasudama pa na rakiju gledamo kao na piće koje se pije iz prozirne, nebrendirane boce. I to na ‘eks’, uz grčenje lica i osjećaj vatre u želucu.

„To nije slučaj kod kvalitetnih proizvoda. Rakija je piće koje je ugodno za piti te se pijucka sporo uz puno vode i fine hrane. Jednom kada okusite kvalitetno napravljenu rakiju na ispravan način, otvorit će vam se oči i shvatit će te o čemu ja to pričam već dvije godine. Predviđam kako će, u kratkom periodu, svi lokali koji drže do kvalitete početi nuditi proizvode prestižnih destilerija iz regije“, ističe Marin Levaj.

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Otvorio je bar u Koprivnici i pogriješio, ali kaže – na greškama se uči

Nekog posebnog milestonea u ugostiteljskoj karijeri nema. Milestone je to što u ovom trenutku, kaže, nakon 15 godina i dalje uspijeva u svom poslu, širi ga, i stvara preduvjete za budućnost.

„Vjerujem da ću ostati privatni poduzetnik do mirovine jer, u ovim godinama, nemam više želje raditi za nekoga drugoga. Neuspjeha je bilo, oni su sastavni dio posla i na njima najviše i učiš“, naglašava Uplifter.

Kad su u pitanju greške u poslu, izdvojio je jednu zanimljivu za koju su zaslužne – emocije.

„Jednom sam, iz emotivnih razloga, donio odluku otvoriti Mojo bar u Koprivnici. Mislio sam da maloj sredini mogu prodati koncept koji je prošao u centru Zagreba. Pokazalo se da nimalo ne poznajem mentalitet ljudi“, ispričao je Marin.

No, život, uz prepreke, pa tako i posao, konstantna je nadogradnja.

„Učenje, zapravo, nikada ne prestaje. Svaku iole dulju vožnju začinim slušajući kakvo predavanje ili podcast. Informacija i dobrih ideja nikad dosta. Svijet se mijenja iz dana u dan i ako ne pratiš novotarije, ispast ćeš s autoceste po kojoj svi jurimo. Jako je važno i puno putovati i inspirirati se drugačijim kulturama. Posjećivati specijalizirane europske festivale na kojima se najviše nauči“, smatra ovaj poznati ugostitelj.

‘Što god da radite, dajte sve od sebe’

Takav ga je mentalitet doveo i do Uplift akademije, jedine sveobuhvatne edukacije za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj koju je 2021. pokrenuo Mastercard, a već četiri godine zaredom provodi Algebra. Svima bi je, kaže, preporučio.

„Ovakvu edukaciju bih svakako preporučio onima koji su tek započeli svoj poduzetnički put. Iskusniji će svakako ostvariti jako vrijedna poznanstva. Najdraža i najkorisnija predavanja bila su mi od Vanje Šebeka koji me je naučio bolje se koristiti AI alatima“, naglašava.

Svim kolegama poduzetnicima i onima koji se na poslovni pothvat tek moraju odlučiti, poručuje da daju sve od sebe.

„Jednom kada se krene u neki projekt, nema više straha, nema više isprika. I vjerujte u sebe i svoje ideje, budite originalni! Meni su prije Mojo bara govorili: ‘Kud baš sada, najgore je vrijeme, svi zatvaraju lokale.’ A mi smo ipak otvorili i evo nas još uvijek radimo nakon 13 godina. I nemojte se bojati raditi greške, one nas samo jačaju“, zaključuje Marin Levaj.

PET KRATKIH PITANJA ZA MARINA LEVAJA:

Moj najveći poslovni izazov je… prodati kvalitetu i pametan program umjesto komercijalnog kakav publika zapravo misli da želi.

Moja najveća pobjeda je… moj čisti obraz i uspješnih 15 godina privatnog poduzetništva.

Za pet godina bit ću… u poziciji od Lego kocki sagraditi ugostiteljski lokal koji ćemo voditi moja djeca i ja.

Volio bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znao… da će mi trebati diploma iz psihologije.

Na Uplift akademiji želim naučiti… služiti se AI alatima.