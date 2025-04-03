Marko vodi jedinstven agroturizam na kojem možete spavati u 150 godina starim drvenim bačvama

Marko Duvančić još se od djetinjstva želio baviti proizvodnjom vina

još se od djetinjstva želio baviti proizvodnjom vina Vodi OPG Duvančić gdje osim izvrsnog vina sve goste čeka jedinstven smještaj – u drvenim bačvama

gdje osim izvrsnog vina sve goste čeka jedinstven smještaj – u drvenim bačvama U poslu ga najviše motiviraju njegovi gosti

Marko Duvančić ima skoro 30 godina iskustva u privatnom sektoru, a danas je vlasnik OPG-a Duvančić. U svom radu je fokusiran na održivi turizam, posebno na inovacije, a odličan primjer za to je njegov jedinstven smještaj u drvenim bačvama.

Ovaj diplomirani inženjer agronomije, s osnovnom djelatnosti proizvodnje grožđa i vina i redovni predavač na veleučilištu Marko Marulić u Kninu, 1996. godine – nakon okupacije – vraća se u svoj rodni kraj gdje do 2005. godine bilježi stalni rast proizvodnje i ulaganja. Svoj put je počeo s 2.000 trsova, da bi radom i trudom ih došao do 67.000 trsova.

“Međutim, vidjevši da je tržište u Hrvatskoj nesređeno, i da je bez obzira na intervenciju države u poticajima rast uvoza sve veći, a cijene sve manje, okrećem se prodaji na kućnom pragu na način da sam obnovio staru kamenu kuću i otvorio vinotočje-izletište (agroturizam) 2008. godine. Zbog velikog interesa gostiju za smještajem, 2015. godine završavam izgradnju i otvaram smještajne jedinice, sobe u starim drvenim bačvama. Ovaj potez smatram jednim od ključnih za poslovanje i dobre poslovne rezultate. Zbog nedostatka kvalitetne radne snage, smanjujem površine pod vinogradima (sad 27.000 trsova) i optimiziram proizvodnju”, objašnjava Marko.

Foto: Šime Zelić/PIXSELL

U nastavku ističe kako je odrastao na selu uz vinograd te se još odmalena htio baviti proizvodnjom vina. Prije pokretanja poslovanja imao je nedoumice. Nije znao treba li se uhvatiti tog velikog izazova ili ne. No, jedan od motivatora je bila ljutnja koju je osjećao kada je vidio kako je sve uništeno u ratu. Htio je svojim radom pokazati da se sve može izgraditi – i to bolje. Svoj san je ostvario.

U svom radu veliku pažnju stavlja na iskrenost prema potrošačima, važan mu je ljudski pristup te kako ističe “neobičan koncept seoskog domaćinstva”.

„U mojem asortimanu su vina od autohtonih sorti i jedno vino od introducirane sorte grožđa, a najkvalitetniji proizvod je doživljaj koji potrošač dobije na gospodarstvu. Ambijent, domaće životinje, uvid u proizvodnju, vinograd, smještaj“, objašnjava Marko, inače polaznik četvrte sezone Uplift akademije, jedinstvene edukacije za male poduzetnike u Hrvatskoj.

Spavanje u drvenim bačvama – iskustvo za pamćenje

OPG Duvančić ne privlači samo svoje goste vrhunskim vinom nego i svojim neobičnim smještajnim kapacitetima. Naime, tu gosti spavaju, ni manje ni više, nego u drvenim bačvama.

„Srednju školu sam završio u gradu gdje su bačve bile smještene, tako da sam znao za njih pa kada su krenule u prodaju, odmah sam reagirao. Inače sam po prirodi takav da brzo reagiram na priliku koja mi se pruži. Bačve su stare negdje oko 150 godina, i sad kada su pretvorene u sobe površine su cca 21 m kvadratni, s kupaonicom i toaletom“, prepričava.

Reakcije gostiju su redom samo u superlativima, a većina ih se rado vraća na Markovo seosko domaćinstvo, što za posljedicu ima i i nova ulaganja.

“Struktura gostiju koja dolazi na agroturizam je takva da su oni u startu prilagodljivi i opušteni, veliku važnost daju tome da ste iskreni, i kad je nešto problem, i da se trudite prilagoditi svakome gostu njegovim potrebe. To mogu jer nemam puno smještajnih jedinica (sedam soba), jako je važno ne širiti jer se tad ne možete posvetiti svakom gostu”, smatra Marko Duvančić.

Danas su veća ulaganja privedena kraju, pa je fokus prebacio na manje stvari. Želja mu je u budućnosti obogatiti prostor koji se proteže na 55.000 metara kvadratnih.

Sobe od 150 godina starih, preuređenih drvenih bačvi hit su među gostima (Foto: Šime Zelić/PIXSELL)

Ističe kako nije uvijek lako prilagoditi privatni i poslovni život. Djeca dosta vremena provode s njim na gospodarstvu, a kada ne traje škola starija kći i radi.

U poslu ga najviše motivira obećanje gostiju, ali i dug prema društvu koje ga je školovalo i omogućilo mu poticajna sredstva pomoću kojih je stvorio svoju priču.

“A i lijepo je raditi s ovim tipom gostiju, puno se može naučiti o drugim državama i načinu života“, kaže.

U budućnosti želi svoje usluge podići za jednu stepenicu, no pri tome bi htio zadržati postojeće cijene. Na Uplift akademiju se prijavio jer smatra kako kada se dugo bavite jednim poslom, jednostavno nemate vremena sagledati sve aspekte poslovanja. Očekivao je dobiti drugi kut pogleda na poslovanje i do sada je izuzetno zadovoljan s iskustvom.

“Dobro razraditi ideju, vjerovati u sebe i ideju, postaviti svoje granice, ako se ide van njih bez straha tražiti pomoć”, poručuje Marko svim budućim poduzetnicima.

PET KRATKIH PITANJA ZA MARKA DUVANČIĆA:

Moj najveći poslovni izazov je… ?

Najveća moja pobjeda je… opstati na poljoprivrednom tržištu 29 godina

Za pet godina bit ću… u mirovini 😊

Volio bih da sam znao na početku svog poduzetničkog puta… ništa, bolje je neke stvari ne znati i naučiti ih putem, nego znati – prepasti se – odustati.

Na Uplift akademiju prijavio sam se jer… želim naučiti nove pristupe poslovanju (sve se mijenja i to brzo).