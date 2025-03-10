Martin je u Zagrebu otvorio jedinstveni restoran Pithos u kojem jedete ‘na žlicu’ i osjećate se kao doma

Martin Reljanović , s poslovnim partnerom Vanijem Peševskim, razvio je Pithos kao mjesto gdje obitelji mogu svakodnevno uživati u kvalitetnoj hrani​

, s poslovnim partnerom Vanijem Peševskim, razvio je kao mjesto gdje obitelji mogu svakodnevno uživati u kvalitetnoj hrani​ Pithos, mali restoran smješten u Ulici Jurja Žerjavića 7, u srcu Zagreba, njeguje tradicionalna jela i autentične recepte, stvarajući atmosferu u kojoj se gosti osjećaju kao kod kuće

Kolegama ugostiteljima poručuje da ne rastu prebrzo i uvijek paze na financije

Pithos. Mali restoran u srcu Zagreba koji goste uveseljavam gablecima, domaćim kruhom i hranom ‘na žlicu’. Martin Reljanović, jedan od suvlasnika, kaže da je nastao organski i bez predumišljaja. Godinama je tražio način da primijeni svoja znanja i strasti iz područja kulinarstva i menadžmenta, a njegov poslovni partner Vani Peševski je tražio novi projekt u Zagrebu.

„Obojica smo željeli mjesto gdje bi naši klinci i obitelji mogli svakodnevno jesti dobru hranu. Pithos je zapravo našao nas. Otkad smo tamo prvi put jeli ručak, zaljubili smo se u dušu tog malenog lokala i istog dana odlučili da je Pithos projekt kojeg se želimo primiti“, prisjetio se Martin.

Na Pithos, smješten u Ulici Jurja Žerjavića 7, danas vole gledati kao mjesto za sve – ljude svih dobnih skupina i svjetonazora – gdje se osjećaju opušteno i kao kod kuće.

„Hranimo goste i dobrom hranom i dobrom atmosferom. Gosti to osjete“, kaže Martin.

Prije svega treba imati kvalitetan proizvod, brend se formira prirodno

U ugostiteljstvu prije svega treba imati, smatra, kvalitetan proizvod. Nakon toga dolazi sve ostalo, uhodan tim, procesi… Na koncu imaš zadovoljnog gosta. Ako je kvaliteta tu i sve se radi po planu, brend se formira prirodno, kroz ljude koji ga prepoznaju, vraćaju se i dijele svoje pozitivno iskustvo s drugima.

„Nema failova, samo lekcije. Svaki izazov donosi nešto novo i tjera te da rasteš. Ako bih nešto morao izdvojiti, onda bi to bio nedostatak sati u danu – uvijek postoji još nešto što bih mogao poboljšati, još jedna ideja koju želim realizirati. No, možda je i to dio ljepote ovog posla – nikad ne prestajem učiti i razvijati se“, kaže nam Martin Reljanović, inače polaznik četvrte generacije Uplift akademije, sveobuhvatne edukacije za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj.

Martin je inače morski biolog, a ta struka, iako se čini daleka, uvelike ga je pripremila za ugostiteljstvo.

„Naučila me strpljenju, promatranju i eksperimentiranju. U biologiji su male promjene važne, isto kao i u kuhinji – ako promijeniš samo jedan sastojak, možeš dobiti potpuno novo jelo. Također, svijest o održivosti hrane dolazi iz tog iskustva. U Pithosu pokušavamo minimalizirati otpad i birati kvalitetne, lokalne sastojke“, pojašnjava filozofiju iza jela u Pithosu.

Pithos ne prati trendove, već se vraća tradiciji

Ono što ih izdvaja od konkurencije jest zasigurno to što, kaže, ne pokušavaju pratiti trendove.

„Baš naprotiv, u Pithosu se držimo tradicionalnih jela, autentičnih recepata i okusa koji su dio naše gastronomske baštine. Naša hrana je evergreen. To je hrana kakvu su pripremale naše mame i bake. Možete je jesti svaki dan, ona je baza naše prehrane – zagrebački soul i comfort food”, ističe.

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Većina gostiju tu jede svaki dan pa se i jelovnici mijenjaju na dnevnoj bazi.

“To znači da u Pithosu nikad nećete pojesti isto jelo ponedjeljkom i nikad vam neće biti dosadno. Uz to, imamo i širok asortiman prirodnih i klasičnih vina te rakija iz cijele regije, pa se uvijek može naći vrhunski pairing“, pojašnjava nam.

Iako ne prate trendove što se tiče gastronomije i egzotičnih jela, potreba za usvajanjem naprednih strategija u operativi, financijama i digitalizaciji, veli Martin, itekako postoji. To se stječe iskustvom, ali i edukacijama.

„Iskustvo daje praktična znanja, a edukacija pomaže u sagledavanju šire slike i proširenju vidika. S obzirom na to da svakodnevno donosim kako operativne, tako i strateške odluke, bitno mi je imati pokriće za ono što odlučujem. U tome mi pomaže edukacija. Vođenje restorana je kao projektni menadžment, gdje su rokovi svaki dan – iz dana u dan, bez pauze“, kaže nam.

‘Ne rastite prebrzo i pazite na financije’

I on je dio grupe od 32 poduzetnica i poduzetnika koji su dobili stipendiju od Mastercarda za četvrtu sezonu Uplift akademije. Dosadašnje iskustvo s ovim edukativnim programom opisuje kao – izvrsno.

„Uplift je izvrsno iskustvo jer u relativno kratkom vremenu omogućuje usvajanje ključnih tema potrebnih za vođenje poslovanja pod vodstvom stručnih edukatora. Najvrjedniji dio za mene su poznanstva s ljudima iz branše, njihovi konkretni primjeri i uvidi iz prakse“, naglašava Martin.

Za sve kolege ugostitelje ima jednostavan savjet – fokusirajte se na svoje goste i tim.

„Hrana mora biti kvalitetna, ali atmosfera i iskustvo su ono što će ljude vratiti. Ne rastite prebrzo – bolje je postupno, ali sigurno podizati ljestvicu. I najvažnije – pazite na financije. Strast vas može dovesti do otvaranja restorana, ali bez dobrog financijskog planiranja i kontrole poslovanje može brzo otići u krivom smjeru“, zaključuje Martin Reljanović, suvlasnik zagrebačkog restorana Pithos.

PET KRATKIH PITANJA ZA MARTINA RELJANOVIĆA:

Moj najveći poslovni izazov je… održati ravnotežu između autentičnosti i rasta restorana – istovremeno osiguravajući kvalitetu hrane, zadovoljstvo gostiju, dobrobit tima i ugodnu atmosferu koja čini Pithos posebnim.

Moja najveća pobjeda je… stvaranje mjesta u kojem se ljudi osjećaju kao kod kuće, gdje se gosti vraćaju ne samo zbog kvalitetne hrane nego i zbog atmosfere i zajednice koju stvaramo.

Za pet godina bit ću… fokusiran, prisutan, inspiriran, iskusan… Učiti svaki dan, razvijajući svoj biznis, tim i interese.

Volio bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znao… što je ugostiteljstvo zapravo. Da je to spoj kulinarstva, logistike, psihologije, menadžmenta, elektrotehnike, vodoinstalacija, legislature, birokracije, administracije, financija, marketinga, dizajna interijera, građevine, kriznog menadžmenta, IT podrške, event menadžmenta, data menadžmenta, ljudskih resursa, odnosa s javnošću i vjerojatno još deset stvari. Ukratko – da otvaram mini državu, a ne restoran.

Na Uplift akademiji želim naučiti… alate za razvoj poslovanja, upoznati nove ljude iz branše, razmijeniti iskustva i steći primjenjiva znanja. Također, želim proširiti svoje vidike i pronaći inspiraciju za daljnji rast i inovacije.