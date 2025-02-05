Martina je zbog sina počela zdravu hranu prvo pripremati kod kuće, a iz toga se razvio danas uspješan brend Nutri Kulti

Martina Gilja spojila je struku nutricionistice i strast prema zdravoj prehrani u uspješnu poduzetničku priču s brendom Nutri Kulti

Od početnih eksperimenata u kuhinji do velikog iskoraka kroz projekt “Startaj Hrvatska”, Martinina priča pokazuje što znači rasti u svijetu poduzetništva

Kvalitetni sastojci, transparentnost i podrška domaćoj proizvodnji temelj su Nutri Kulti proizvoda, koji su osvojili brojne kupce širom Hrvatske

Martina Gilja koja stoji iza brenda zdravih proizvoda Nutri Kulti, uspješno je spojila ljubav prema kuhanju i struku nutricionistice u uspješan posao.

Martinina priča o zdravoj prehrani, kvalitetnim sirovinama i izazovima poduzetništva oduševljava na više razina.

“Po struci sam nutricionist. Kako nisam radila u struci i bila sam u toksičnom radnom okruženju, odlučila sam spojiti struku i ljubav prema kuhanju u posao. Kada je moj sin bio mali, zbog atopije i problema s hranom, počeli smo kod kuće eksperimentirati s proizvodima od kvalitetnijih sirovina, bez pojačivača okusa i umjetnih bojila,” prisjeća se Martina.

Osobna strast prema zdravom načinu života, ali i tržišna potražnja, bili su ključni motivatori za pokretanje brenda Nutri Kulti.

“U to vrijeme dućani sa zdravom hranom otvarali su se kao gljive poslije kiše. Ljudi su postali svjesniji važnosti lokalnih i kvalitetnih proizvoda, bez skrivenih sastojaka. Naša je misija bila ponuditi proizvode koji su sigurni za djecu i odrasle, gdje se stvarni okusi maslinova ulja, meda i zobi osjećaju, a nisu skriveni iza hrpe šećera.”

Nutri Kulti nudi pregršt zdravih alternativa za grickanje (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

Ključne prekretnice u poslovanju

Naglašava kako im se najveći iskorak dogodio kroz projekt “Startaj Hrvatska”.

“U suradnji sa Sparom i Novom TV plasirali smo dio naših proizvoda na police svih Spar i Interspar trgovina. Taj projekt, odmah nakon COVID-a i mog porodiljnog, bio je ogromna prekretnica. Povećali smo proizvodnju, presložili procese i ljude te ostvarili veliku vidljivost brenda Nutri Kulti. Nakon emisije izazov je bio ostati na tržištu, održati kvalitetu i zadovoljstvo kupaca. Sretni smo što Spar ostaje naš partner, pružajući podršku u svim segmentima poslovanja“, kaže Martina.

Glavne vrijednosti brenda Nutri Kulti su kvaliteta i transparentnost.

“Naši proizvodi napravljeni su od kvalitetnih sastojaka, bez aditiva, pojačivača okusa ili umjetnih bojila. Transparentnost sastava i ručna izrada čine nas jedinstvenima. Također, podržavamo domaću proizvodnju jer većina sirovina dolazi iz Hrvatske. Naši proizvodi pogodni su za sve uzraste – od obroka do zdravih međuobroka“, ističe.

Asortiman i omiljeni proizvodi

“Nutri kulti ima 12 proizvoda. Grisini od pirovog brašna dolaze u dva okusa, kao i mini verzije sa smanjenim udjelom soli za djecu. Tu su i zobeni keksi, poznati kao zobene bombice, u dvije varijante: s medom, brusnicama i bademima, te s lješnjacima, tamnom čokoladom i datuljama. Pirovi keksi s vanilijom i narančom, krekeri sa sjemenkama i proteinske pločice također su dio naše ponude. Posebno smo ponosni na bezglutenske granole i čips od heljdina brašna i badema. Naši najprodavaniji proizvodi su krekeri od sjemenki, koji su bez brašna i s dodatkom kokosovog ulja i češnjaka”, s ponosom nam pojašnjava Martina.

Iako su joj svi proizvodi dragi, najviše je ponosna na granole bez žitarica koje su brzo pronašle svoje mjesto na tržištu i osvojile srca kupaca. Dakako, u ovom poslu je konkurencija neizbježan dio poslovanja, ali Nutri Kulti se izdvaja kvalitetnom ambalažom, jedinstvenim recepturama i odličnim okusima. Prate trendove u prehrambenoj industriji i razmišljaju o proširenju asortimana, no Martina naglašava kako je sve još u fazi ideja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Balans između poslovnog i privatnog života

“Imam veliku podršku obitelji, posebno supruga, koji pomaže gdje god može. Djeca su sada veća, što je olakšalo organizaciju, a tu je i neizostavan baka servis. Bez njega bi sve bilo puno teže,” priznaje kroz smijeh Martina Gilja.

Osim podrške, obitelj joj je i glavna motivacija jer, kako kaže, sve što rade, rade za sebe i svoju djecu.

“Ponosna sam na svoju žensku ekipu koja predano i marljivo radi. Za buduće poduzetnike imam jednostavan savjet: slijedite svoje snove, budite dosljedni i radite s poštenjem. Nema prepreke koja se ne može preći uz trud i predanost”, zaključuje Martina.

PET KRATKIH PITANJA ZA MARTINU GILJU:

Moj najveći poslovni izazov je… ekspanzija proizvoda kod novih kupaca, zadovoljstvo zaposlenika i modernizacija pogona.

Najveća moja pobjeda je… iskorak u poslovne vode i hvatanje u koštac sa svim izazovima koje takva vrsta posla svakodnevno nameće.

Za pet godina bit ću… prisutna na više prodajnih mjesta, razvijene web trgovine, s ekipom zaposlenika koje imam i danas jer bez njih neću moći puno napraviti. S dijelom mehanizacije koja nam pomaže u proizvodnji i drži kvalitetu proizvoda kao i prvog dana.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… sve i ništa. Mislim da svaka faza poduzetništva donosi svoje prednosti i mane i da niti jedan korak ne možemo preskočiti, nego izvući iz njih najbolje i ne ponavljati greške.

Na Uplift akademiju prijavila sam se… da naučim nova znanja i vještine o poduzetništvu i da se povežem s novim ljudima i prilikama.