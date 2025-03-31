Nakon smrti oca, Ina je dala otkaz u školi i preuzela obiteljsku vinariju. Danas ima vinsku oazu koja osvaja sve koji je posjete

Nakon iznenadne smrti oca, Ina Kerman napušta siguran posao i preuzima obiteljsku vinariju

napušta siguran posao i preuzima obiteljsku vinariju Kroz vinariju i smještajne kapacitete, stvara jedinstveno iskustvo vinskog turizma u Međimurju

Naglasak je na ekološku održivost i lokalne proizvode s ciljem razvoja održivog turizma

Ina Kerman iz malog mjesta u Međimurju prije devet godina suočila se s iznenadnim gubitkom oca. Umjesto da ostane u obrazovanju, odlučila je preuzeti obiteljsku vinariju – Vina Kerman – i krenuti svojim putem.

„Vino me oduvijek zanimalo – odlazila sam s tatom na sajmove, sudjelovala u prodaji i marketingu, ali nisam bila uključena u samu proizvodnju. Smještaj je došao kao nadogradnja vinarstvu jer sam iskoristila sredstva Europske unije da bi dovršila našu vinariju i planove koje smo imali, ali uvijek je to čekalo neka bolja vremena“, započinje Ina.

Najveća prekretnica bila je odluka o napuštanju sigurnog posla i preuzimanju odgovornosti za obiteljsku vinariju. „Nakon tako traumatičnog događaja, pitala sam se hoću li ostati na starom poslu ili napraviti potpuni zaokret. Odlučila sam riskirati i podići obiteljski posao na novu razinu“.

Spoj vinarstva i smještaja

Obiteljski posao postao je temelj za daljnje poduzetničke korake.

„Vinarija je bila osnovna djelatnost, ali istražujući EU fondove, odlučila sam proširiti ponudu na smještajne usluge. Vino je uvijek bolje uz hranu, a najbolji način da ga upoznate je na njegovu izvoru – razgovarajući s osobom koja ga proizvodi i prateći njegov nastanak od grožđa do finalnog proizvoda. Tako turiste pretvaramo u vinoljupce i zaljubljenike u Međimurje“, prepričava nam ova polaznica četvrte sezone Uplift akademije, jedinstvene edukacije za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Obitelj, lokalnost i ekologija tri su stupa njezinog poslovanja. Iako obiteljski posao zna biti izazovan, vjeruje da je to njena najveća snaga.

„Sve što koristimo, od hrane do ambalaže, dolazi iz Hrvatske. Također, koristimo obnovljive izvore energije, solarnu energiju, pročišćavanje otpadnih voda i eliminirali smo jednokratnu plastiku“, ističe Ina Kerman.

Ponuda i omiljeni proizvodi

Asortiman uključuje vino iz vlastite proizvodnje, degustacije, radionice, smještajne usluge i personalizirane planove putovanja po Međimurju.

„Mnogi iznajmljuju sve sobe i apartmane za privatne proslave ili vinske ture. Smatram da vinski turizam ima ogroman potencijal – Međimurje je predivno, nema masovnog turizma i nudi mir i autentičnost“, naglašava.

Promjene u industriji su očite, a Ina ih itekako usvaja u svojoj praksi.

„Raste interes za autohtona vina, poput međimurskog Pušipela, a gosti sve više cijene personalizirano iskustvo – žele razgovarati s vinarima i vidjeti podrume. Smatram da je to naša prednost, jer gosti su nam uvijek na prvom mjestu“, pojašnjava Ina.

Ina želi razviti koncept holističkih retreata gdje će se ljudi doći odmoriti od stresa na poslu i uroniti u prirodu i mir koji Međimurje može ponuditi zbog svoje geografske pozicije i blizine glavnog grada. Naravno preduvjet za to je da destinacija ne postane prenapučena i preizgrađena. „Vinarija bi mogla postati mjesto gdje se ljudi dolaze opustiti, odmoriti od stresa i povezati s prirodom. Međimurje je savršeno za to – mirno, zeleno i blizu glavnog grada, ali bez gužvi“.

Obitelj kao motivacija i najveća potpora

Najvažniji savjet dobila je od svog oca. „Znanje je nešto što ti nitko ne može oduzeti. Moj otac vjerovao je u cjeloživotno učenje i uvijek je isticao da, ako sve propadne, može sve izgraditi ispočetka jer ima znanje i iskustvo. To me vodi kroz sve poslovne izazove“, poentira.

Turizam i vinarstvo zahtijevaju potpunu posvećenost, ali Ina je naučila kako balansirati, svjesna kako ne može imati sve u isto vrijeme. Postoje faze kad je obitelj prioritet, a posao može pričekati. Podrška obitelji je svakako ključan faktor u cijeloj situaciji, a obitelj joj je i najveća motivacija, osobito kći. „Želim joj pokazati da je sve moguće ako dovoljno želiš i ako si spreman uložiti trud“.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Kad bi morala svoj poslovni put opisati jednom riječju, to bi bila – transformacija. „Prošla sam put od nesigurnosti i straha do osobe pune planova i ideja“.

Za kraj, savjetuje budućim poduzetnicima da ne oklijevaju. “Ne trošite previše vremena na razmišljanje – vjerujte u sebe i krenite. Pitajte za savjet, učite iz grešaka i ostanite autentični. Ako radite s ljubavlju i strašću, uspjeh neće izostati.”

PET KRATKIH PITANJA ZA INU KERMAN:

Moj najveći poslovni izazov je… da svojim kupcima i gostima priuštim najbolje korisničko iskustvo i da uvijek imaju osjećaj da su dobili više nego što su platili.

Najveća moja pobjeda je… upornost i vjera da će sve što sam zamislila uspjeti.

Za pet godina bit ću… još uvijek u istom poslu i nadam se s istom razinom posvećenosti kao i sada. Imam naravno projekata koje bih htjela razviti, ali htjela bih se razvijati organski i postepeno.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da poduzetništvo testira sve tvoje granice i uvjerenja te da ništa nije nemoguće.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… sam željela biti okružena inspirativnim poduzetnicima i smatrala da su mi potrebna specifična znanja koja ova akademija nudi.