Od strasti do strategije: kako je Mile Butorac izgradio brend koji povezuje hranu i ljude

Mile Butorac mnogima je na društvenim mrežama poznatiji kao Hungry Mile

mnogima je na društvenim mrežama poznatiji kao Svoj brend želi proširiti i publici davati dodatan sadržaj

Smatra da je ključ uspjeha u autentičnosti i dosljednosti

Iza profila Hungry Mile na društvenim mrežama krije se priča o autentičnosti, strasti i hrabrosti da se vlastiti put izgradi na spoju ljubavi prema hrani i razumijevanju ljudi. Ovaj gastro projekt ne nastaje u kulinarskim školama ili marketinškim agencijama, nego iz osobnog iskustva i duboke želje da se svakodnevni trenuci pretvore u nešto toplo, korisno i zajedničko.

Mile Butorac, autor brenda i polaznik četvrte generacije Uplift akademije, kuhanje je pretvorio u priču koja svakodnevno inspirira tisuće ljudi na društvenim mrežama – ali i u poslovni put koji tek dobiva svoj puni zamah. U ovom intervjuu otkriva kako je sve počelo, što ga motivira, ali i kako planira dalje razvijati Hungry Mile.

Što vas je potaknulo da započnete s dijeljenjem recepata na Instagramu i kako je nastao brend “Hungry Mile”? Kako je uopće krenula vaša ljubav prema kuhanju?

Moja ljubav prema kuhanju rodila se još u djetinjstvu, dok sam ljeta provodio na selu i farmi kod bake i djeda, gdje sam bio okružen domaćim namirnicama i jednostavnim, ali savršenim okusima. Brend Hungry Mile nastao je spontano – počeo sam dijeliti recepte iz hobija, a s vremenom se to pretvorilo u ozbiljan projekt koji mi omogućuje da spojim ljubav prema hrani i kreativno izražavanje.

Kako ste uspjeli izgraditi svoju prisutnost na društvenim mrežama i privući značajan broj pratitelja?

Ključ je bio u autentičnosti, dosljednosti i strasti. U početku sam sadržaj kreirao unaprijed, često vikendima, jer sam tijekom tjedna radio svoj primarni posao. Tada bih svakodnevno objavljivao unaprijed pripremljeni sadržaj i komunicirao s publikom. Kontinuitet u objavljivanju i kvaliteta sadržaja pokazali su se presudnima za privlačenje publike.

Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli prilikom pretvaranja svoje strasti prema kuhanju u prepoznatljiv brend?

Dok sam radio kao terapeut s djecom s poteškoćama u razvoju, najveći izazov mi je bio pronaći vrijeme za ono što me ispunjava. Tada sam morao balansirati između svakodnevnog posla i vremena potrebnog za razvijanje svoje strasti prema kuhanju i stvaranju sadržaja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako balansirate između kreativnog stvaranja sadržaja i poslovnih aspekata vođenja vlastitog brenda?

Iskreno, teško. Nemam toliko iskustva u poslovnim aspektima, niti onog korporativnog, i često primarno razmišljam kreativno, a tek onda poslovno. Još uvijek učim kako bolje balansirati ta dva svijeta i vjerujem da je to proces u kojem ću se s vremenom usavršiti.

Što vas je motiviralo da se prijavite na Uplift akademiju i koja su vaša očekivanja od ovog programa?

Motivirala su me iskustva prijašnjih polaznika, koji su stečena znanja primijenili na način da su potpuno unaprijedili svoje poslovanje. To mi je pokazalo koliko ovaj program može biti koristan za daljnji razvoj mog brenda i mene osobno.

Na koji način planirate implementirati znanja i vještine stečene na Uplift akademiji u daljnji razvoj “Hungry Mile” brenda?

Trenutno još ne znam točno na koji način, ali iznimno sam sretan zbog svega što učim i kroz što prolazim. Program mi pokreće nove ideje i pokreće kotačiće u glavi, otvara vidike i motivira me da razmišljam šire.

Kao prvostupnik radne terapije, kako vaša stručna pozadina utječe na vaš pristup radu i interakciji s publikom?

Moje iskustvo u radnoj terapiji pomaže mi razviti empatiju i bolji osjećaj za ljude. Naučilo me kako prepoznati tuđe potrebe i prilagoditi svoj rad kako bih im pružio nešto vrijedno i korisno. To se reflektira u sadržaju koji dijelim – trudim se da bude pristupačan i inspirativan za svakoga.

Možete li podijeliti više o svom iskustvu s djevojčicom s autizmom i kako vas je to oblikovalo kao osobu i profesionalca?

Jedno od najposebnijih iskustava bilo je moje vrijeme s djevojčicom s autizmom koja nije govorila. Nakon dugog rada i zajedničkih izazova, progovorila je i uspjela upisati osnovnu školu. Taj trenutak me naučio koliko su strpljenje, razumijevanje i prilagodba ključni, ne samo u radu s ljudima, već i u životu. Naučio me cijeniti male korake i uloženi trud, a kao profesionalca podsjetio koliko je važno pristupati svakom pojedincu s razumijevanjem i empatijom.

Koje su vaše dugoročne vizije za “Hungry Mile” i kako planirate proširiti ili diversificirati svoju ponudu u budućnosti?

Moja dugoročna vizija uključuje izdavanje prve kuharice, kreiranje novih projekata i edukativnih sadržaja. Planiram pokrenuti radionice koje bi bile više usmjerene na doživljaj, čak razmišljam o razvoju online tečajeva kako bih dodatno približio hrvatsku gastronomiju široj publici. Svakako idem i u još veće povezivanje s lokalnim proizvođačima – njih treba održati i podržati jer su preduvjet hrvatske gastronomije i nastavka uživanja u njoj.

Koji bi savjet dali osobama koje žele pretvoriti svoju strast u uspješan online brend, posebno u području kulinarstva?

Budite autentični i dosljedni, ali budite spremni na učenje i prilagodbu. Pronađite način da ostanete vjerni sebi, ali i slušajte što vaša publika voli i treba. Strpljenje i kontinuirani rad donose rezultate.

PET KRATKIH PITANJA ZA MILU BUTORCA:

Moj najveći poslovni izazov je… balansirati kreativnost i poslovne obveze.

Najveća moja pobjeda je… izgradnja zajednice koja vjeruje mom radu.

Za pet godina bit ću… autor kuharice i kreator uspješnog digitalnog projekta.

Volio bih da sam znao na početku svog poduzetničkog puta… koliko je važno jasno odvojiti posao od privatnog života.

Na Uplift akademiju prijavio sam se jer… želim učiti, rasti i unaprijediti svoj brend.