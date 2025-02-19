Od telefonistice do koordinatorice prve hrvatske kongresne burze: Debora Petrović ima turizam u malome prstu

Debora Petrović prošla je sve razine turističke industrije, stekla bogato iskustvo i osnovala vlastitu tvrtku Victoria kako bi unijela inovacije u sektor

prošla je sve razine turističke industrije, stekla bogato iskustvo i osnovala vlastitu tvrtku kako bi unijela inovacije u sektor Kroz konzultantski rad te vođenje udruga i projekata potiče profesionalni razvoj, cjeloživotno obrazovanje i održivost u turizmu

Naglašava važnost storytellinga, digitalnih alata i analitike za prilagodbu tržišnim trendovima, ističući potencijal Hrvatske kao održive, cjelogodišnje destinacije

Osnivanje vlastitog biznisa odraz je vizije, iskustva i želje za nečim novim. Tako je i u slučaju Victorije, tvrtke koja je nastala kao rezultat bogate hotelijerske karijere Debore Petrović. U ovoj je branši prošla baš sve; počela je kao telefonistica da bi se danas pozicionirala kao jedna od vodećih inovatorica u sektoru.

„Osnivanje vlastite tvrtke došlo je kao prirodan korak. Krenula sam od samog početka i prošla kroz brojne različite uloge koje su mi omogućile stjecanje praktičnih znanja iz različitih segmenata poslovanja. Imala sam sreću raditi za internacionalnu tvrtku koja je pružala neprekidne prilike za edukaciju, što sam s oduševljenjem koristila”, priča nam Debora, dodajući da su je znatiželja i ljubav prema turizmu potaknule da se angažira u raznim aspektima industrije, od operativnih zadataka do strateških projekata.

„Nakon nekog vremena osjetila sam želju za još većom fleksibilnošću i mogućnošću sudjelovanja u širem spektru projekata. Osnivanje Victorije pružilo mi je upravo tu slobodu – prostor za kreativnost, inovaciju i umrežavanje u industriji koju volim”, ističe.

Poslovi koji jačaju industriju

Misija njezine tvrtke je unaprijediti i podržati razvoj turizma kroz edukaciju, povezivanje profesionalaca i kreiranje vrijednih projekata koji promiču održivost i kvalitetu. Objašnjava nam što sve njezin posao podrazumijeva.

„Kao konzultant u agenciji koja se bavi aktivnim turizmom, sjajno povezujem svoju ljubav prema prirodi i radu s ljudima. Naša ponuda uključuje kreiranje nezaboravnih iskustava kroz aktivnosti poput planinarenja, biciklizma i avanturističkih tura, što dodatno motivira moj rad. Kao predsjednica udruge HUPKT, dio sam i edukacijskog tima i projekta certifikacije profesionalaca u turizmu i event managementu. Naš cilj je osnažiti članove udruge i potaknuti ih na cjeloživotno obrazovanje, čime doprinosimo razvoju kvalitete i profesionalnosti u našoj industriji”, priča nam poduzetnica.

Jedan od projekata na koji je posebno ponosna je Meetex, prva i jedina hrvatska kongresna burza.

„Ova sjajna platforma povezuje hrvatsku ponudu s međunarodnim kupcima. Tu sam zadužena za koordinaciju izlagača i upravljanje društvenim mrežama, što je ključno za promociju i uspjeh događaja. Također, koordinator sam na projektu HKA, koji se temelji na dugoročnom planiranju i identificiranju potencijalnih poslovnih skupova međunarodnih udruženja. Ovdje surađujemo s hrvatskim stručnjacima koji su aktivni ili na vodećim pozicijama u tim udruženjima, čime stvaramo prilike za povećanje međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije”, govori Petrović.

S Deborom razgovaramo o tome koji problemi najčešće brinu hrvatske turističke poduzetnike. Kao jedan od najčešćih izazova ističe osiguranje visokog standarda profesionalnog ponašanja zaposlenika.

„Baš zbog toga mi je bilo izuzetno drago organizirati radionicu na temu ‘Vještine profesionalnog ponašanja’, gdje smo ovu vječnu i aktualnu temu stavili u kontekst suvremenih trendova i očekivanja gostiju. Mimo toga, poduzetnici često traže savjete o tome kako učinkovitije komunicirati s MICE segmentom, bilo onsite na sajmovima ili offsite kroz fam tripove i site inspekcije. Kao predavač na radionicama i o ovoj temi, uvijek naglašavam važnost personaliziranog pristupa, razumijevanja potreba međunarodnih klijenata i profesionalne prezentacije destinacije”, govori.

Kaže i kako je gastronomija postala ključni alat u kreiranju autentičnih iskustava, no mnogi poduzetnici nisu sigurni kako najbolje integrirati lokalne kulinarske priče u svoju ponudu.

„Ove godine to je bila vrlo aktualna tema, jer je potražnja za autentičnim gastronomskim doživljajima značajno porasla”, priča nam Debora.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Priče o ribarskim selima i lokalnim običajima

Ističe kako hrvatski turistički poduzetnici imaju sjajne resurse – autentičnost, priče koje inspiriraju i održiv pristup. No ključno je, između ostalog, usvojiti alate digitalne transformacije kako bi se ti elementi približili globalnoj publici na učinkovit i inovativan način.

„Digitalna transformacija u turizmu otvara nevjerojatne mogućnosti za unapređenje i prilagodbu tržišnim trendovima. Hrvatska je prepuna prirodnih ljepota, bogate kulturne baštine i jedinstvenih iskustava, ali ono što često nedostaje je učinkovit način prezentacije tih vrijednosti kroz digitalne alate i kanale. Storytelling igra ključnu ulogu – turisti danas ne traže samo destinaciju, već priču koja stoji iza nje. Digitalni alati omogućuju nam da kroz slike, videozapise i personalizirani sadržaj dočaramo emocije i povezanost s našim lokalnim pričama, bilo da se radi o malom ribarskom selu, tradicionalnim običajima ili autohtonim proizvodima”, kaže Debora, dodajući da digitalna transformacija može doprinijeti i održivosti našeg turizma, ali donijeti mu i aktualnost.

„Aktualnost je još jedno područje gdje hrvatski poduzetnici imaju prostora za napredak. Korištenjem modernih alata za analizu podataka i praćenje trendova možemo bolje razumjeti što naši gosti žele i prilagoditi im ponudu u realnom vremenu. To uključuje fleksibilnije rezervacijske sustave, personalizirane preporuke i ažuriranje sadržaja na svim digitalnim platformama”, objašnjava.

Pitamo je kako vidi optimistični scenarij razvoja hrvatskog turizma kroz deset godina. Odgovara kako se on u njenoj imaginaciji temelji na razvoju održive, cjelogodišnje destinacije koja uspješno balansira između masovnog turizma i visokokvalitetnih nišnih ponuda.

„Ostvarenje ovog cilja zahtijevat će usmjeravanje na rješavanje ključnih izazova i maksimalno iskorištavanje potencijala koji već sada čine Hrvatsku atraktivnom na globalnom turističkom tržištu. Hrvatska ima neosporne prednosti koje oduvijek oduševljavaju posjetitelje: kristalno čisto more, očaravajuće otoke, spektakularne nacionalne parkove i bogatu kulturnu baštinu. Ove vrline ne samo da privlače putnike iz cijelog svijeta, već predstavljaju čvrste temelje za razvoj održivog turizma. Dodatno, visoka razina sigurnosti i gostoljubivost lokalnog stanovništva čine Hrvatsku poželjnom i ugodnom destinacijom, posebno u dinamičnom globalnom kontekstu”, priča, dodajući da se aktivni turizam, gastronomija, kongresni turizam i wellness izdvajaju kao područja s ogromnim potencijalom za rast.

„Kada se ovi segmenti povežu s autentičnim lokalnim doživljajima i inovativnim marketinškim pristupima, oni mogu Hrvatsku učiniti liderom u ovim nišama”, smatra Petrović.

Ljudi kao centar svega

Na koncu, važno je da se u branšu nastavi ulagati, da se ona i dalje razvija, a pojedinci uče. Konstantno učenje ključ je svega, govori poduzetnica.

„Tijekom svoje karijere imala sam privilegiju učiti od različitih ljudi – nadređenih, kolega, ali i od samih klijenata. Svaki od njih pridonio je mom profesionalnom razvoju svojim iskustvima, perspektivama i izazovima koje su donosili. Bez obzira na to koliko iskustva imamo, svijet se neprestano mijenja – trendovi, tehnologije, potrebe tržišta i očekivanja gostiju stalno evoluiraju. U turizmu, kao i u poslovanju općenito, uspjeh dolazi onima koji ostanu otvoreni za nova znanja i prilagodbe”, kaže.

Upravo je to, nastavlja, njezina najveća inspiracija.

„U središtu svega su za mene ljudi. Njihove ideje, energije i želja za napretkom. Svaki projekt ili suradnja nosi novu priliku za stvaranje nečeg značajnog, a to me neprestano pokreće. U tom kontekstu je i sudjelovanje u programu Uplift akademije posebno iskustvo. To je nevjerojatna prilika za usvajanje novih znanja, ne samo od iznimnih mentora nego i od kolega koji su jednako strastveni i posvećeni svojim ciljevima. Na svakoj sesiji naučim nešto novo – bilo kroz razmjenu iskustava, konkretne savjete ili inspirativne priče. Uplift je za mene podsjetnik da uvijek ima prostora za rast, razvoj i međusobnu podršku, a to je upravo ono što želim prenijeti i u svojem radu s klijentima”, zaključuje Petrović.

PET KRATKIH PITANJA ZA DEBORU PETROVIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… ključ je pronaći ravnotežu između osobnog i profesionalnog razvoja kako bih ostala dosljedna svojim vrijednostima, a istovremeno ispunila visoke standarde svoje industrije. Program poput Uplifta dodatno mi pomaže u suočavanju s tim izazovima. Kroz inspirativne sesije s mentorima i kolegama, uvijek naučim nešto novo, bilo da je riječ o poslovnim strategijama, komunikaciji ili drugačijem pogledu na rješavanje problema. Najveći izazov zapravo je i prilika – kontinuirano raditi na sebi, usvajati nova znanja i ostati dosljedan u svojoj misiji da kroz posao gradim autentične, dugoročne odnose i stvaram pozitivne promjene.

Moja najveća pobjeda je… skok u poduzetništvo. Trenutak kad sam odlučila napustiti sigurnost i komfor zonu kako bih slijedila svoje snove. Bio je to izazovan korak, ispunjen strahom zbog neizvjesnosti, ali i nevjerojatnim osjećajem uzbuđenja zbog novih prilika koje su se otvorile.

Za pet godina bit ću… još uspješnija i sretnija. Bit ću ona osoba koja s lakoćom balansira poslovne izazove, nove prilike i vrijeme za skitnje i drage ljude – jer tko kaže da poduzetništvo ne može imati i svojih zen trenutaka?

Voljela bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znala… da će sve biti dobro! Poduzetništvo je kao vožnja roller coasterom – puno je uspona, padova, ali i puno smijeha i adrenalina! I da, i dalje sve bude dobro, samo što sada znam uživati u vožnji!

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… prepoznajem ovu inicijativu kao iznimnu priliku za daljnje unapređenje svojih vještina i razmjenu iskustava s kolegama poduzetnicima. Ona je sjajan korak u stvaranju mreže podrške i inovativnog razmišljanja. Kroz akademiju želim usavršiti svoje poslovne vještine, steći nove uvide od mentora te potaknuti svoju kreativnost i inovativnost. Ova prilika nije samo prilagodba novim trendovima, već i poziv na zajednički rast kroz suradnju na novim projektima i stvaranje poslovnih pothvata koji mogu donijeti dodatnu vrijednost. U svijetu poduzetništva koji se brzo mijenja, ovakve platforme omogućuju ne samo obrazovanje, već i stvaranje novih prilika za budućnost.