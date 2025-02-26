Ovi ljudi krenuli su od nule. Sad imaju uspješan biznis, a jedna im je stvar zajednička

Anja, Martina i Marko krenuli su od nule, riskirali, ali im se to isplatilo

Za neke su bijeg iz grada i otkaz bili presudni, dok su drugi pronašli svoju nišu u savjetovanju gradova i gradskih poduzeća

Sve ih povezuje Uplift akademija, jedina sveobuhvatna edukacija za male poduzetnike koju je 2021. pokrenuo Mastercard, a provodi Algebra

Mnogi maštaju o tome da napuste siguran posao i krenu svojim putem, ali rijetki to zaista učine. Danas donosimo priču o troje malih hrvatskih poduzetnika koji su napravili taj korak i pokazali da je u životu – i poslu – nekad potrebno i riskirati.

Iz Zagreba je preselila na Brač i sada proizvodi maslinovo ulje kakvo do sada niste vidjeli

Jedna od njih je i Anja Gorup, brand managerica koja je nakon 12 godina rada u korporacijama odlučila preokrenuti svoj život. Umjesto stresa i ureda u Zagrebu, izabrala je mir i prirodu Brača. Štikle je zamijenila tenisicama, a stakleni ured bračkim maslinicima. Danas proizvodi jedinstveno Maslinino ulje, a život na otoku s milijun maslina za nju nikada nije izgledao bolje.

“Iz moje perspektive, maslina je poput žene – žene u svojoj prirodi. Današnje površno društvo i brzi način života doveli su do toga da je podcijenjena. Moja misija je vratiti joj status koji zaslužuje, koji je nekada davno i imala”, priča Anja, dodajući da joj gradska vreva, buka i smog nimalo ne nedostaju. No, novi izazov koji ju je dočekao na otoku je edukacija ljudi o pravom ekstra djevičanskom maslinovom ulju.

“Jako puno ljudi kod nas, u zemlji maslinovog ulja, uopće nije svjesno što je zaista pravo i kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje. A najteže je educirati ljude koji misle da nešto znaju”, zaključuje Anja.

Sličnu hrabrost pokazala je i Martina Gilja, zagrebačka poduzetnica koja se, nakon iskustva u toksičnom radnom okruženju, odlučila posvetiti svojoj najvećoj strasti – kuhanju. Po struci nutricionistica, uvijek je htjela za svoju obitelj pripremati najbolje. Ta je misao bila temelj za stvaranje brenda zdravih grickalica Nutri Kulti, koje su ubrzo osvojile kupce diljem Hrvatske.

“Naši proizvodi napravljeni su od kvalitetnih sastojaka, bez aditiva, pojačivača okusa ili umjetnih bojila. Transparentnost sastava i ručna izrada čine nas jedinstvenima. Također, podržavamo domaću proizvodnju jer većina sirovina dolazi iz Hrvatske. Naši proizvodi pogodni su za sve uzraste – od obroka do zdravih međuobroka”, ističe Martina, napominjući da u ponudi imaju čak 12 različitih proizvoda, što znači da svatko može pronaći nešto za sebe.

Kako od otpada napraviti uspješan biznis, a pritom pomoći hrvatskim gradovima?

No, uspjeh poduzetničke ideje ne mora uvijek značiti bijeg iz grada. Marko List, direktor tvrtke Consultare, svojim je savjetima značajno pomogao gradovima da nauče učinkovito upravljati otpadom i pobrinu se za okoliš.

Jedan od najupečatljivijih primjera dolazi iz Daruvara, gdje je Consultare u suradnji s komunalnim društvom Darkom d.o.o. postigao izvanredne rezultate. U samo tri godine, količina odvojenog biootpada u gradu povećala se gotovo 20 puta, s 18 tona na 344 tone.

“Tijekom pripreme hrane, organski ostaci odvajaju se u posebno dizajnirane kućne spremnike izrađene od reciklirane plastike, koji su smeđe boje i nose oznaku ‘Odvojimo biootpad za ljepši Daruvar’. Uz posebne spremnike, koriste se i certificirane biorazgradive i kompostabilne vrećice koje su kompatibilne sa spremnicima”, objašnjava Marko.

Sve ove poduzetnike spaja samo jedno – Uplift akademija!

Troje poduzetnika, povezani hrabrošću i željom za usavršavanjem, spojila je Uplift akademija – jedinstvena edukacija za mikro, male i srednje poduzetnike koju je 2021. pokrenuo Mastercard, a četvrtu godinu zaredom provodi Algebra. Polaznici su aktualne, četvrte sezone koja okuplja 32 poduzetnica i poduzetnika iz turizma, ugostiteljstva, OPG-ova i obrta.

Svi su osvojili stipendiju Mastercarda, a kroz deset interaktivnih modula učit će kako unaprijediti poslovanje kroz module što uključuje teme kao što su leadership, inovacije, upravljanje destinacijom, upravljanje financijama, ekonomiaj doživljaja, korištenje umjetne inteligencije u marketingu i mnoge druge. Timski će imati priliku razvijati projekte, a najbolji će tim nakon predstavljanja projekta investitorima osvojiti i novčanu nagradu.

Uplift akademiju dosad je pohađalo 136 poduzetnika iz cijele Hrvatske. Ova jedinstvena edukacija dio je Mastercardovog projekta Uplift koji se kroz četiri godine razivo u prostor znanja i povezivanja namijenjen malim poduzećima.