Petar vodi jedinstveni hostel za slijepe: „Kad znate da ste nekome olakšali ljeto, to vrijedi više od zarade“

Petar Glavaš vodi jedini hostel u Hrvatskoj potpuno prilagođen slijepim i slabovidnim osobama

vodi jedini hostel u Hrvatskoj potpuno prilagođen slijepim i slabovidnim osobama Uplift mu pomaže razviti alate za bolji marketing, produljenje sezone i otvaranje prema međunarodnom tržištu

Vizija mu je pretvoriti Hostel ERKS u hotel i europski primjer inkluzivnog turizma

Petar Glavaš nije uobičajeni direktor hostela. Svoj poslovni put započeo je kao pravnik u Hrvatskom savezu slijepih, a nastavak ga je odveo u Premanturu, u specifičan projekt pristupačnog turizma koji danas vodi s izuzetnom predanošću. Hostel ERKS, jedinstven u Hrvatskoj po potpunoj prilagođenosti osobama s oštećenjem vida, pod Petrovim je vodstvom doživio značajnu obnovu i rast. No, ono što Petra izdvaja nije samo njegova uloga direktora, već i autentična posvećenost inkluziji, zajednici i razvoju socijalnog poduzetništva.

Kako je došlo do ideje za osnivanje Hostela ERKS Premantura, potpuno prilagođenog osobama s oštećenjem vida, i koja je vaša uloga u tom projektu?

Ideja hostela koji je potpuno prilagođen osobama s oštećenjem vida nije novost. Hrvatski savez slijepih, krovna je organizacija slijepih osoba u Republici Hrvatskoj koja okuplja 26 lokalnih udruga slijepih. Savez djeluje od 1946. godine i dugo godina upravljao je odmaralištem za slijepe osobe na Šolti. Početkom 21. stoljeća kupljena je nekretnina u Premanturi koju je vodstvo Saveza prilagodilo slijepim osobama i posljednjih 25 godina služi kao ugostiteljski objekt. Moj put u Hrvatskom savezu slijepih krenuo je 2018. godine kada sam se zaposlio kao pravnik, a već 2019. preuzeo sam vođenje hostela. Od tada vodim ERKS i danas sam direktor tvrtke Tiflotehna d.o.o., koja upravlja hostelom.

S obzirom na to da hostel trenutno posluje sezonski, od lipnja do rujna, koje strategije planirate implementirati kako biste produžili sezonu i povećali popunjenost?

Iako smo sezonu nekoć razvlačili od svibnja do listopada, tadašnja popunjenost bila je niska. Sada, s otprilike 80 % popunjenosti u srpnju, kolovozu i rujnu, nastojimo iskoristiti energetsku obnovu hostela kako bismo sezonu ponovno produljili. Planiramo privući sportske klubove i organizirati kongresni turizam, ali glavni izazovi ostaju nedostatak osoblja i ograničenja budžeta jer naš cilj nije zarada, već pristupačnost.

Koje su specifične prilagodbe i sadržaji u hostelu koji omogućuju slijepim i slabovidnim osobama samostalno ljetovanje?

Hostel je u cijelosti prilagođen osobama s oštećenjem vida: taktilne linije vodilje, taktilni planovi evakuacije, natpisi na Brailleu i kontrastna vrata samo su dio toga. Osoblje je educirano za rad sa slijepim osobama, a objekt je također pristupačan osobama u invalidskim kolicima.

Foto: Neva Žganec/PIXSELL

Kako planirate iskoristiti znanja stečena na Uplift akademiji za digitalizaciju i modernizaciju poslovanja hostela?

Marketing nam je dosad bio najslabija karika. Uplift akademija mi je pružila alate i znanja kojima mogu modernizirati način na koji se obraćamo potencijalnim korisnicima, od digitalnog oglašavanja do izgradnje brenda hostela izvan postojećeg okvira.

Koje su glavne prepreke s kojima se suočavate prilikom povećanja vidljivosti hostela na međunarodnom tržištu, posebno u zemljama bivše Jugoslavije?

Najveća prepreka je nedostatak marketinškog know-how. Osim Bookinga, nemamo druge kanale komunikacije. Pokušali smo s Expediom, ali bezuspješno. Nadamo se da će nam Uplift pomoći da izgradimo širu vidljivost.

Kako ocjenjujete trenutnu ponudu pristupačnog turizma u Hrvatskoj i što bi se moglo poboljšati na nacionalnoj razini?

Ponuda je loša i u Hrvatskoj i u Europi. Iako zakoni postoje, sankcije za nepridržavanje se ne provode. Potrebno je jače zakonodavno djelovanje i edukacija svih sudionika u turizmu o važnosti pristupačnosti.

Na koji način surađujete s lokalnom zajednicom u Premanturi kako biste osigurali inkluzivno i ugodno iskustvo za vaše goste?

Općina Medulin naš je dugogodišnji partner. Zajedno smo izgradili plažu za osobe s invaliditetom i rampu za pristup moru. Ta suradnja je ključna za cjelovito iskustvo naših gostiju.

Kakve su reakcije vaših gostiju, što im nudite u sklopu boravka?

Osim smještaja, nudimo puni pansion, rekreativne aktivnosti, pikado prvenstva i sadržaje za djecu. Gostima je najvažniji osjećaj samostalnosti i inkluzije – i to ih vraća svake godine.

Kobe Bryant vam je veliki uzor zbog njegovih radnih navika. Kako primjenjujete slične principe u svom poslovnom pristupu?

Inspirira me njegova radna etika. Prvu sezonu sam radio 14 sati dnevno svaki dan. Iako sam bio „zelen“, učio sam kroz praksu i upornost. I danas vjerujem da se trud i disciplina uvijek isplate.

Koji bi savjet dali drugim poduzetnicima koji žele razvijati pristupačni turizam i prilagođene sadržaje za osobe s invaliditetom?

To nije posao za brz profit. Potrebna je velika empatija i ulaganje, ali povrat dolazi kroz vjernost gostiju i duboko zadovoljstvo onim što radite. Pristupačni turizam je društveno i duhovno bogatstvo.

PET KRATKIH PITANJA ZA PETRA GLAVAŠA:

Moj najveći poslovni izazov je… upravljati ljudima – pogotovo kad zbog svoje naravi teško postavim granicu između prijateljstva i autoriteta.

Najveća moja pobjeda je… uspješno vođenje hostela i projekta energetske obnove još kao početnik.

Za pet godina bit ću… primjer dobre prakse pristupačnog turizma, s hostelom kategoriziranim kao hotel.

Volio bih da sam znao… da je svaki pritisak i izazov zapravo prilika za rast.

Na Uplift akademiju prijavio sam se jer… sam želio unaprijediti svoje vještine i upoznati ljude s kojima mogu surađivati.