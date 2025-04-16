Rahela je pokrenula brend SAMO Matcha koji prepoznaju svi ljubitelji ovog napitka

Rahela Vrebčević pokrenula je brend SAMO Matcha kao spoj vlastitog životnog stila i tržišne prilike

pokrenula je brend kao spoj vlastitog životnog stila i tržišne prilike Najveći izazov u poduzetništvu joj je balansiranje svih aspekata poslovanja bez rasipanja resursa

Vizija joj je da SAMO Matcha postane broj jedan organska matcha u Hrvatskoj i Europi

Rahela Vrebčević, osnivačica brenda organskog matcha čaja SAMO Matcha, poduzetništvu je pristupila s vizijom, strašću i jasnim ciljem. Nakon godina provedenih u consultingu, digitalnom marketingu i blockchain startupu, odlučila je pokrenuti vlastiti posao koji odražava njezine vrijednosti i životni stil.

„Moj dosadašnji poduzetnički put je prilično kratak, oko godinu i pol dana, no imam osjećaj kao da sam kroz njega već proživjela pola novog života“, kaže Rahela, opisujući svoje iskustvo kao rollercoaster ispunjen pozitivnim i negativnim trenucima. Pokrenula je brend samostalno, bez poslovnog partnera, što je značilo da su donošenje odluka i postavljanje prioriteta bili posebno izazovni. S druge strane, upravo joj je ta sloboda omogućila da u potpunosti oblikuje svoju viziju i brend.

Od samog početka posvetila se definiranju identiteta i strategije brenda. „Na početku je bilo potrebno osmisliti vizualni identitet, dogovoriti nabavu proizvoda, definirati asortiman, ishoditi organski certifikat, riješiti skladištenje i dostavu, postaviti cijene i marže, izraditi webshop, pokrenuti društvene mreže, baviti se marketingom, organizirati evente, sklapati partnerstva, otvoriti retail i HoReCa kanale…“, nabraja Rahela, naglašavajući da je najveći izazov bio sve to raditi odjednom.

Na prekretnici poslovanja sada se suočava s novim izazovima: kako podići sve na višu razinu i skalirati poslovanje. Fokusira se na prioritizaciju i redefiniranje strategije, ali uz zadržavanje iste vizije – postati izbor broj jedan za organsku matchu u Hrvatskoj i Europi.

Proizvodi brenda SAMO Matcha (Foto: Davor Puklavec/PIXSELL)

Inspiracija i vizija iza SAMO Matche

Ideja o pokretanju vlastitog poslovanja došla je prirodno, kao produžetak njezinog životnog stila. „Izašla sam iz višegodišnjeg odnosa i po prvi put u životu imala upitnik iznad glave – tko sam, što želim i kako uistinu želim živjeti“, prisjeća se. U tom periodu posvetila se osobnom razvoju, meditaciji, jogi, fitnessu i zdravoj prehrani. Matcha joj je postala suputnik na tom putovanju samootkrivenja, a kroz istraživanje njezine povijesti i benefita, rodila se ideja za brend.

Prvi poslovni plan i branding započela je s velikom strašću, ali jedna je situacija dodatno potvrdila njezinu odluku. „Jedan rođendanski poklon od najbliže prijateljice stavio je točku na i – bila je to matcha radionica u Amsterdamu. Tada sam si rekla: to je to, idem probati, idem u matcha priču“!

SAMO Matcha je više od samog proizvoda – to je vibra, filozofija života. Ime brenda predstavlja samopouzdanje, samosvjesnost i samostalnost, a u japanskom jeziku izraz SA MO označava težnju da postanemo najbolja verzija sebe. „Naša priča ne nameće ideju savršenstva i nedostižnih ideala. Realnost života je kompleksna i matcha je suputnik na tom putovanju“, ističe Rahela.

Trenutni asortiman uključuje tri vrste organskog matcha čaja

U posljednjih nekoliko godina svijet se promijenio, a time i potrošačke navike. „Post-COVID svijet donio je osviještenost o zdravijim navikama, a ljudi su počeli više ulagati u kvalitetne proizvode“, objašnjava. Generacija Z i milenijalci sve više se okreću well-beingu i žele se poistovjetiti s brendovima koji dijele njihove vrijednosti. SAMO Matcha tu vidi svoju priliku kao premium organski proizvod koji nudi više od pukog napitka.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Trenutni asortiman uključuje tri vrste organskog matcha čaja, dodatke za pripremu poput bambusovih metlica i keramičkih stalaka, te brendirani merch. Najpopularniji proizvod je organska Top Grade Uji Ceremonijalna Matcha, koju kupci prepoznaju kao najkvalitetniju na hrvatskom tržištu. Setovi koji uključuju matchu i dodatke za pripremu također su iznimno traženi, osobito kao pokloni.

Rahela također istražuje mogućnosti proširenja asortimana i uvođenja novih proizvoda koji bi upotpunili matcha lifestyle. „Želim da SAMO Matcha postane sinonim za zdraviji i svjesniji način života, a to uključuje širenje ponude koja podržava tu filozofiju“.

Balansiranje poduzetništva i privatnog života

Za Rahelu, poslovne obaveze neodvojiv su dio privatnog života i životnog stila. No, uskoro će se suočiti s novim izazovom – majčinstvom. „Uskoro ću postati majka malene djevojčice i balansiranje će postati još veći izazov. Srećom, imam partnera punog podrške, pa vjerujem da ćemo kao tim uspjeti održati ravnotežu“.

Uza sve profesionalne obveze, svjesna je koliko je važno pronaći vrijeme za sebe. Meditacija, joga i šetnje u prirodi njezini su alati za održavanje unutarnjeg mira i fokusa.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Savjet budućim poduzetnicima

Za one koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, Rahela ima jasnu poruku: „Slijedite svoju viziju, vjerujte u sebe i svoje vještine jer ste sigurno sposobniji nego što mislite. Dobro razradite strategiju, pričajte s ljudima, tražite prilike jer nemate što izgubiti. Stvari će se početi događati i prilike će se otvarati same od sebe“.

Kad bi morala opisati svoj poslovni put jednom riječi, bila bi to – organski. „Ne samo zato što su moji proizvodi organski, nego zato što se sve odvijalo prirodno, sljedeći intuiciju, strast i autentičnost. Svaka faza, svaka odluka, svaki izazov dolazio je u pravo vrijeme i oblikovao moj poduzetnički put na način koji nisam mogla planirati, ali mu sada ne bih mijenjala nijedan korak“.

PET KRATKIH PITANJA ZA RAHELU VREBČEVIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… balansiranje različitih dijelova poslovanja kada sve djeluje bitno i sve treba napraviti upravo sada.

Najveća moja pobjeda je… hrabrost i odvažnost za pokretanje vlastitog businessa.

Za pet godina bit ću… iskusnija, mudrija, mirnija, ali i dalje u neprekidnom razvoju, privatnom i poslovnom.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da mogu još odvažnije odlučivati i vjerovati više u vlastite vještine nego u tuđe.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… sam htjela dobiti uvid u različite perspektive vođenja poslovanja, te detektirati vlastita područja potrebnog napretka.