Revolucija u dizajnu prirodnih ekosustava Ane Hrgovčić stvorila je uspješan brend biljnih terarija BILJKE.PLANTS

Ana Hrgovčić započela je svoj put kroz Instagram, a danas je vlasnica prepoznatog brenda BILJKE.PLANTS , specijaliziranog za unikatne biljne terarije

započela je svoj put kroz Instagram, a danas je vlasnica prepoznatog brenda , specijaliziranog za unikatne biljne terarije Samoodrživi ekosustavi koji zahtijevaju minimalnu njegu postali su idealan poklon, a Ana smatra da ih je upravo ona učinila popularnima u Hrvatskoj

2025. godina donosi rebranding i širenje poslovanja, dok BILJKE.PLANTS nastavlja odgovarati potrebama tržišta inovativnim rješenjima u svijetu biljaka

Ana Hrgovčić, osnivačica tvrtke BILJKE.PLANTS svoje je poslovanje započela iz hobija i ljubavi prema biljkama, pretvarajući ga u uspješan brend prepoznat po unikatnim biljnim terarijima. Ana je firmu BILJKE.PLANTS pokrenula iz hobija, točnije pokrenula je profil na Instagramu koji je privukao puno pažnje. Zbog interesa publike je u konačnici prekinula studij i otvorila tvrtku za proizvodnju terarija.

Ideju je dobila nakon što je na internetu vidjela terarije i zaintrigirala se njihovom funkcionalnošću. “Zanimalo me kako to biljke žive bez zalijevanja, održavanja i bez zraka, zatvorene u staklenoj posudi. Naravno, s vremenom sam naučila kako biljke dišu u staklenci, ali vidjeti stakleni vrt bilo je dovoljno da se odlučim okušati u ovome“, pojašnjava.

Inspiracija za kreativno područje

Iako nije oduvijek gajila strast prema biljkama, kontakt s prirodom od malih nogu potaknuo je njezinu ljubav prema ovom zelenom svijetu. “Svako sam ljeto provodila u prirodi i na selu. Ljubav i interes su se razvijali jače kad sam počela izrađivati biljne terarije”.

Ubrzo su njezini terariji postali itekako traženi, a brendu 2025. godina nosi poseban značaj. “Planiramo se rebrendirati, proširiti prodajna mjesta i ponudu. Odgovaramo potrebama tržišta i ova godina je ključna za oblikovanje budućnosti tvrtke,” s ponosom nam govori osnivačica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vrijednosti brenda i utjecaj na klijente

Glavne vrijednosti BILJKE.PLANTS uključuju pažnju prema detaljima i zadovoljstvo kupaca.

“Našim kupcima želimo pružiti osjećaj sreće i ponosa zbog kupljenog proizvoda. Dodajemo male poklone poput čokoladica, čestitki ili ukrasnih kutija kako bismo uljepšali iskustvo kupovine,” kaže Ana.

Biljni terariji su samoodrživi ekosustavi koji zahtijevaju minimalnu njegu. “Često čujemo rečenice poput ‘ovo je biljka za mene’ ili ‘ovo mi jedino uspijeva’, što pokazuje koliko naš proizvod olakšava brigu o biljkama,” ističe Ana.

Proces izrade i popularni modeli

“Izrada terarija je fizički zahtjevan posao,” objašnjava Ana Hrgovčić. “Koristimo kamenje i razne materijale koji nisu lagani, ali najveći benefit je kreativnost. Kod sadnje terarija možete ‘pustiti mozak na pašu’ i otići kući s osmijehom.”

Najtraženiji su šareni terariji s raznobojnim listovima, a proljetna kolekcija sa svilenim cvijećem izazvala je veliko zanimanje. Terariji sa svilenim cvijećem novost su u njihovoj ponudi i pogodni su za terase, balkone ili kao aranžmani za groblje.

Popularnost i wow efekt

“Terariji su vrlo popularni posljednjih godina. Mogu reći da sam ja ta koja ih je učinila poznatima u Hrvatskoj,” ponosno ističe. Zahvaljujući svom izgledu i dugotrajnosti, idealan su poklon koji izaziva wow efekt. Ljudi ih rado poklanjaju jer svi im se raduju, što ih čini idealnim darom za sve prilike.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim proizvodnje terarija, BILJKE.PLANTS pruža uslugu održavanja biljaka u poslovnim prostorima. “Uočili smo da svi žele velike i lijepe biljke, ali malo ih tko zna profesionalno održavati. Naša usluga osigurava zdravo i bujno bilje koje kontinuirano raste,” objašnjava Ana.

Na pitanje o velikim ciljevima za budućnost, ostaje tajnovita: “Imamo velike projekte, ali o tome ćemo pričati kad dođe vrijeme.” Najveća motivacija joj ipak dolazi od zajednice kupaca.

“Ponosni smo na to što naši kupci iznova biraju nas i osjećaju se dijelom zajednice BILJKE.PLANTS”, a za sve buduće poduzetnike ima jednostavan, ali snažan savjet – Just do it”, kaže Ana.

PET KRATKIH PITANJA ZA ANU HRGOVČIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… rad s ljudima.

Najveća moja pobjeda je… širenje poslovanja i zadržavanje dobih djelatnika.

Za pet godina bit ću… u mirovini.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… svakog zanima samo i isključivo “what’s in it for me”.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… sam htjela učiti.