Šibenik još jednom okupio poduzetnike iz cijele Hrvatske na Uplift meetupu, stvarajući zajednicu koja malim biznisima daje vjetar u leđa

Uplift meetup u Šibeniku okupio aktualne i bivše polaznike Uplift akademije, jedinstvene edukacije za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj

u Šibeniku okupio aktualne i bivše polaznike Uplift akademije, jedinstvene edukacije za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj Dvodnevni program donio je predavanja vrhunskih stručnjaka i panele putem kojih su mali poduzetnici dobili uvid u konkretne strategije za razvoj poslovanja

Projekt Uplift kroz Uplift akademiju i Uplift meetup postaje prava mreža podrške i suradnje

U kampusu Tvrđave sv. Ivana u Šibeniku proteklog se vikenda nije pričalo samo o poduzetništvu – pričalo se o vizijama, izazovima i uspjesima onih koji stvaraju nešto svoje. Treću godinu zaredom domaći poduzetnici, vlasnici OPG-ova i obrtnici okupili su se na Uplift meetupu, kako bi učili od stručnjaka te kako bi podijelili vlastite priče – one u kojima se prepoznaju svi koji su ikada krenuli putem poduzetništva.

Uplift akademija, koju je 2021. godine pokrenuo Mastercard i provodi Sveučilište Algebra Bernays, iz godine u godinu okuplja mikro, male i srednje poduzetnike, inspirativne pojedince željne znanja i rasta. Meetup u Šibeniku postao je njihovo tradicionalno mjesto susreta, gdje se spajaju iskustva, stvaraju nova poznanstva i razvijaju poslovne prilike, bilo da je riječ o financijama, marketingu ili sve aktualnijim temama poput umjetne inteligencije.

Petar Mišura, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije (Foto: Valerio Baranović)

Vrhunska predavanja i priče koje pokreću

U dinamičnom dvodnevnom programu, stručnjaci iz različitih područja podijelili su uvide i konkretne strategije kako se nositi s izazovima današnjeg poslovanja. Petar Mišura, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, govorio je o projektima koji su promijenili lice Šibenika, posebno istaknuvši projekt Poljane, koji je gradskom središtu dao novi život.

Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika Makarske (Foto: Valerio Baranović)

O viziji regenerativnog turizma u Makarskoj pričala je zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan, dok je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik, otkrila kako su šibenske tvrđave od zapuštenih lokaliteta postale važan nositelj kulturnog identiteta grada.

Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik (Foto: Valerio Baranović)

Ekološka održivost bila je u fokusu predavanja dr. sc. Maje Brkljačić i dr. sc. Lea Mršića sa Sveučilišta Algebra Bernays, koji su predstavili istraživanje o rastućoj spremnosti kupaca da izdvoje više za ekološke proizvode i autentična iskustva.

Maja Brkljačić i Leo Mršić, Sveučilište Algebra Bernays (Foto: Valerio Baranović)

Ivan Voras, osnivač tvrtke Ideja na kvadrat i autor podcasta Surove strasti, govorio je o high-tech inovacijama u turizmu, dok je Vanja Šebek sa Sveučilišta Algebra Bernays pokušao odgovoriti na ključno pitanje: gdje ide marketing u eri umjetne inteligencije i generacije Z?

Vanja Šebek, Sveučilište Algebra Bernays (Foto: Valerio Baranović)

Paneli za svakoga: od gastro uspjeha do poduzetničkih lekcija iz prve ruke

Uz predavanja, sudionici meetupa imali su priliku poslušati dva inspirativna panela. Prvi je ugostio Vjeku Bašića, vlasnika renomirane konobe Boba i predsjednika udruženja JRE-Croatia, koji je podijelio svoju priču o pretvaranju male konobe u prepoznatljiv brend, ali i otkrio kako se pozicionira Hrvatska na gastronomskoj karti Europe i svijeta.

Vjeko Bašić, predsjednik udruženja JRE-Croatia u razgovoru o hrvatskoj gastronomiji i murterskoj konobi Boba (Foto: Valerio Baranović)

Drugi panel donio je poduzetničke priče bivših polaznika Uplift akademije – Stiv Kahlina (TAMAN Chocolates), Roko Romić (Ekipa Kombucha), Dražen Biljan (bar EGOIST) i Borna Bašić (CLUO) podijelili su kako se nose sa stresom, neuspjesima i koliko im podrška obitelji znači u svakodnevnom poslovanju.

Alumniji projekta Uplift; Stiv Kahlina, Roko Romić, Dražen Biljan i Borna Bašić (Foto: Valerio Baranović)

„Genijalno i nevjerojatno inspirirajuće iskustvo”

Uplift meetup još je jednom potvrdio koliko je važno povezivati poduzetnike, kroz edukaciju i stvaranje snažne zajednice. Svjedoče tome i iskustva sudionika. „Uplift meetup bio je pun pogodak – slušali smo ljude koji su dokazali da se uspjeh postiže ako znaš iskoristiti prilike. Kroz edukaciju sam upoznala druge Upliftere, povezala se s poduzetnicima, stekla korisna znanja od vrhunskih predavača i razmijenila iskustva s alumnijima. Ti razgovori su mi dali bolji uvid u poslovanje, nove ideje i još veću motivaciju za daljnji razvoj biznisa“, rekla je Tisija Arnerić, polaznica četvrte generacije Uplift akademije, inače suvlasnica splitske konobe Ma:Toni.

Njezin kolega iz generacije Martin Reljanović, suvlasnik restorana Pithos u Zagrebu, dijeli taj sentiment. „Ovo je jedno genijalno i nevjerojatno inspirirajuće iskustvo. Ljudi su divni, i moja grupa, i alumniji, i predavači sa Sveučilišta Algebra Bernays. Svi podržavaju jedni druge i super je što postoji prilika da takvi ljudi međusobno mogu razmijeniti iskustva. Svakome bih ovo preporučio i nadam se da ćemo nastaviti ovaj networking i druženja te da će nastati neke zanimljive kolaboracije“, istaknuo je.

Koliko je snažna zajednica Upliftera postala, potvrđuju i brojni alumni koji se redovito vraćaju na meetup. „Bilo mi je stvarno drago vratiti se u Šibenik i vidjeti ekipu s kojom dijelim sličan mindset, ali i upoznati nove ljude koji te svojim pričama natjeraju da razmisliš kako bolje raditi stvari. Uplift meetup mi je super jer nema puno ‘pametovanja’, nego konkretne priče, problemi, rješenja — i to dijele ljudi koji su sve prošli na vlastitoj koži. Uz to, uvijek je dobra vibra, pa sve krene kao networking, a završi kao druženje s ekipom“, kazao je Borna Bašić, alumnus Uplift akademije i vlasnik brenda CLUO.

Polaznici četvrte sezone Uplift akademije (Foto: Valerio Baranović)

Uplift postaje prava mreža podrške i suradnje

Važnost ovakvih susreta ističu i stručnjaci koji godinama unaprjeđuju i prilagođavaju Uplift akademiju konkretnim potrebama malih poduzetnika.

„Kroz susrete poput ovog, Uplift akademija postaje mjesto za učenje, ali i prava mreža podrške i suradnje, što je ključno za rast svakog poduzetnika. Posebno me veseli vidjeti kako se uz nove polaznike uključuju i alumni, od kojih su nas neki posjetili u Šibeniku i održali predavanje, dok su se drugi uključili kroz on-line predavanja pod imenom „Iz prve ruke“ i time podijelili svoju viziju i priču o uspjehu. Time osiguravamo da zajednica koju gradimo ima dugoročni utjecaj na sve poduzetnike. Vjerujem da će ovakvi susreti i uključivanje alumnia u ovaj projekt dodatno osnažiti sve njih na njihovom poduzetničkom putu“, rekao je Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.

Uplift, edukativni program koji je Mastercard pokrenuo s ciljem osnaživanja malih poduzetnika, kroz Uplift akademiju i Uplift meetup stvara zajednicu poduzetnika koja razmjenjuje znanja, iskustva i podršku te potiče suradnje koje nadilaze granice pojedinačnih biznisa. „Uplift meetup zaokružuje još jednu generaciju Uplift akademije. Posebno mi je inspirativno vidjeti kako se sudionici, koji su se prije samo godinu ili dvije možda tek odvažili na poduzetništvo, danas vraćaju s vlastitim iskustvima i uspješnim pričama. To pokazuje da Uplift nije samo edukacija, već pokret koji raste i razvija se sa svakom novom generacijom“, istaknula je Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj. „Trenutno planiramo nadolazeću, petu sezonu projekta Uplift, s još većim naglaskom na konkretne poslovne vještine i prilike za rast, jer želimo da Uplift ostane ključna platforma koja poduzetnicima pomaže ne samo da opstanu, nego da dugoročno razvijaju održive i konkurentne biznise”.

Cijelu fotogaleriju s Uplift meetupa u Šibeniku pogledajte niže.