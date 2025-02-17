Tisija Arnerić sa suprugom vodi restoran na splitskim Bačvicama i mašta o razvoju poslovanja kroz kulinarske edukacije i konzultacije

- Tisija Arnerić sa suprugom vodi uspješnu i hvaljenu konobu Ma:Toni u Splitu
- Na jelovniku njihove konobe ističu se odležani steakovi
- Smatra kako su edukacija u gastronomiji od izuzetne važnosti
Tisija Arnerić već godinama vodi hvaljenu i poznatu konobu Ma:Toni u centru Splita, no ova uspješna ugostiteljica je zapravo završila Kineziološki fakultet te je nakon dvije godine potrage posla u struci, krenula suprugovim stopama i zaplivala u ugostiteljske vode u kojima tijekom svih ovih godina izuzetno uspješno pliva.
Tisija i njen suprug su 2014. godine otvorili konobu Ma:Toni u Splitu na Bačvicama. U početku je bilo izuzetno izazovno jer Tisija nije imala puno znanja u ugostiteljstvu, o funkcioniranju i vođenju restorana. Srećom, njen suprug je školovani kuhar koji je radio po brojnim vrhunskim restoranima prije nego su se odlučili za svoj. Tisija ističe kako su u početku uz nju bili sestra i tata koji su u knjigovodstvu te su im uvijek davali dobre i ispravne savjete.
“Uz brojne edukacije i posjete sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, razvijali smo svoj put u smjeru da svojim gostima ponudimo uvijek vrhunske proizvode, u kombinaciji tradicije i modernog svijeta. Ključni trenuci u poslovnom putu su nam definitivno putovanja. Volimo putovati, obilaziti sajmove, restorane te edukacije o kuhanju i degustacijama vina. Tu smo upoznali brojne kolege od kojih smo upijali savjete i ideje u kom smjeru razvijati svoj restoran i kako privući ciljane goste“, kaže Tisija.
Ma:Toni je uspješan obiteljski restoran
Ideju o pokretanju vlastitog posla, razvio je Tisijin suprug čiji je cjeloživotni san bio imali vlastiti restoran.
“Zajedno smo donijeli odluku da to bude baš restoran u Splitu, koji ćemo zajedno voditi, pratiti i usmjeravati. Htjeli smo da to bude restoran koji će često mijenjati menu ovisno o sezonskim namirnicama i prigodama, koji će sadržavati konkretan menu sa zaboravljenim dalmatinskim jelima kao i mediteranskim fuzijama, koji će biti prihvatljivih cijena, te koji će imati izvrsnu vinsku kartu lokalnih vinara. To nam je bila i ostala vodilja“, priča poduzetnica.
Možda se Tisija nije u početku školovala za rad u ugostiteljstvu, no potječe iz obitelji kuhara. Upravo je njena baka, koja je i sama bila vrhunska kuharica i ugostiteljica, unuci tijekom otvaranja restorana dala najbolji poslovni savjet.
“Rekla mi je „Ćerce, nije se rodia koji je svima ugodia, al’ da znaš ako si pošten, prav, uporan ka mazga i malo potrošiš pinez na učenje – nema šanse da propadneš!” Sada se apsolutno mogu složiti sa svim navedenim“, prisjeća se Tisija.
Pozitivnu međunarodnu praksu prilagoditi lokalnim običajima
Tisija ističe kako međunarodne nove metode žele svesti na lokalne. U praksi to znači da su nedugo nakon otvaranja uveli profesionalnu peć na drva i ugljen u kojoj su pripremali sva jela s jelovnika.
“Nedugo nakon, točnije 2018. godine, uveli smo prvi Dry Ager profesionalne hladnjake za odležavanje mesa koje smo vidjeli na sajmu Gastronomika u San Sebastianu. Iskoristili smo ih da odležavamo i pripremamo meso lokalnih i međunarodnih farmera koji uzgajaju vrhunsku junetinu i govedinu iznimnog okusa. Na sajmovima po Italiji uveli smo mašinu za pravljenje svoje tjestenine od vrhunskog brašna, smoker za dimljenje namirnica, dehidrator za sušenje voća i povrća… Cilj nam je da nam ponuda ne bude dosadna, da gosti imaju mogućnost isprobati uvijek drugačija, inovativna, a lokalna jela“, otkriva Tisija.
Ma:Toni u svojoj ponudi uvijek ima nekoliko ribljih i vegetarijanskih jela, no izdvajaju se po ponudi vrhunskih odležanih steakova i hrvatskih vina po prihvatljivim cijenama.
“Menu i vinsku kartu mijenjamo barem tri puta godišnje, a uz to uvijek imamo tjedne ponude koje se odnose na promo cijene vina i sezonska jela. Moramo napomenut da smo jako pozitivnu reakciju gostiju dobili otkako smo uveli glazbu uživo, svakog četvrtka, petka i subote navečer, koja nije dominantna u restoranu već se odnosi na jazz, blues, balade… Pa tim večerima, uz standardni naš menu, nudimo i sezonske tapase da se gosti mogu opustiti i uživati“, pojašnjava Tisija.
Rad u ugostiteljstvu se smatra izuzetno izazovnom i teškom granom, a Tisija dodaje da je uz to dinamičan i traži puno toga od pojedinca.
“Zahtijeva da budeš izvrstan menadžer, motivator, knjigovođa, statističar, kuhar, sommelier, psiholog i da imaš kapacitet da možeš raditi u bilo koje doba dana i noći što je jako zahtjevno i predstavlja veliki izazov i za posao i za obitelj. Ne samo u radu s gostima, nego ponajviše u radu sa zaposlenicima i ljudima iz nabave jer je posao jako dinamičan, a time i stresan, što zahtjeva stalnu komunikaciju, da budeš visoko motiviran, koncentriran i da isporučuješ najbolje od sebe“, priča nam Tisija.
Veliki izazov je usklađivanje poslovnog i privatnog života. Tisija objašnjava kako i ona i suprug pokušavaju što više vremena provoditi s kćerkom koja ih najviše opušta i uči o životu i načinu kako zaista treba uživati.
“Dosta je izazovno ostaviti posao na poslu, i uhvatiti se ‘kuće kod kuće’, ali nastojimo kod kuće biti što više koncentrirani na nju i na kućanske obaveze. Mislim da je jako važna i mentalna higijena, druženje i opuštanje s dragim ljudima, putovanja koja nam ne služe isključivo za edukaciju nego i za uživanje i opuštanje, i smatram da je iznimno važno raditi na sebi i unaprjeđivat svoje mentalno zdravlje uz vrhunske znalce kako bi stres od posla što manje utjecao na obitelj i vlastito zdravlje“, iskreno će.
Tisija ističe kako se nakon korone i uvođenja eura, struktura gostiju jako promijenila, i to ne samo onih lokalnih nego i stranaca. Uz to je došlo do velikih porasta troškova u ugostiteljstvu, što je, naravno, dovelo do porasta izlaznih cijena.
“Jako puno stranih radnika ima na tržištu rada, ali smatramo da, ako misliš imati vrhunske proizvode, moraš imati i vrhunsku uslugu i jako je teško balansirati između visokih troškova i prihvatljivih izlaznih cijena jela. Nastojimo, uz mijenjanje sezonskih namirnica, ostati prihvatljivi svim gostima i da svaki gost može pronaći nešto za sebe, a da kvaliteta namirnica ne zaostane“, ističe Tisija.
Razvoj brenda u smjeru edukacija i konzultacija
U nastavku Tisija naglašava kako su 2019. godine u Mexico Cityju sudjelovali u kuharskoj radionici uz vrhunskog chefa s kojim su učili pripremu i tehnike kuhanja meksičkih klasika.
“To nas je oduševilo i ostavilo na nama izniman trag i od tada nam je vizija da otvorimo i pokrenemo vlastite kuharske radionice. Radionice gdje bi uz nas gostovali lokalni i strani chefovi te da gosti i sudionici imaju priliku, u opuštenoj, a profesionalnoj atmosferi, učiti od vrhunskih znalaca. Kako restoran zbog tehničkih uvjeta nismo u mogućnosti prilagoditi tome, a korona i izvanredne okolnosti su nas do sada sprječavale da se više posvetimo tome, mislim da je sada idealno vrijeme da se usmjerimo i ka tome“, najavljuje.
Objašnjava da razvoj njihovog brenda vidi upravo uz ugostiteljstvo i kroz edukacije i konzultacije za pokretanje istog/sličnog poslovanja, savjetovanje oko kreiranja jelovnika malim i srednjim iznajmljivačima i ugostiteljima te promoviranje vrhunskih lokalnih OPG-ova i proizvođača, kao i kroz opremi za ugostitelje i “foodieje”.
“Voljeli bismo pomoći novim i postojećim poduzetnicima da ne rade slične greške koje smo mi radili u početku, da budu što profesionalniji i da im olakšamo put do njihovog cilja. Također, znamo da nam je pretilost veliki nacionalni problem pa bi u tom vidu radili edukacije o zdravom načinu prehrane, o zdravim, brzim jelima kod kuće, da ljudi što manje budu ovisni o pecivima i fast foodu, te da su u mogućnosti sebi i svojoj djeci pružiti puno zdraviji oblik prehrane“, kaže Tisija, koja je ujedno i polaznica četvrte generacije Uplift akademije.
U radu je najviše motivira činjenica što je uzor kako svojoj obitelji, tako i svojim zaposlenicima.
“U svakom poslu ima oscilacija, od najdivnijih do najružnijih dana, a kad je najgore i kad želiš odustati moraš isplatiti plaće i biti motivator sebi i okolini za nastaviti dalje, te skupiti zadnji atom snage za osmisliti plan za nastavak, oporavak i napredak.”
Od Uplift akademije Tisija očekuje dobiti što više znanja o upravljanju vlastitim biznisom, u smislu upravljanja financijama, o detaljima razvoja i kako unaprijediti rast poslovanja.
“Također o korištenju umjetne inteligencije u poslovanju i marketingu što smatram bliskim i neizostavnim budućnosti poslovanja. Iznimna mi je čast što takva predavanja mogu dobiti od vrhunskih znalaca i stručnjaka kao i iskustva poduzetnika kroz njihove priče o uspjehu ‘Iz prve ruke’. Posebno bih istaknula važnost mentorskih sesija gdje dobivam znanje o pokretanju startupa, kako ga sagledati iz svih kuteva (kao korisnik i kao poduzetnik) i kako ga prezentirati u budućnosti krajnjim korisnicima. Izvrsno mi je što su predavanja interaktivna, možemo sudjelovati s komentarima i iskustvima u gotovo svakom predavanju, a time steći i nova znanja i poznanstva sebi sličnih poduzetnika“, entuzijastično priča Tisija.
Na pitanje kako bi svoj poslovni put opisala u jednoj riječi, Tisija odgovara sa „sanjaj“.
“Zato što se iz razmišljanja, vizualizacije novih ideja i savjetovanja s dragim ljudima u okolini događaju čuda, jako unapređuješ svoje poslovanje sakupljanjem pravih informacija i razvijaju se divne biznis ideje ka željenom cilju.”
Za kraj budućim poduzetnicima i onima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, Tisija poručuje da nije dovoljna samo ideja.
“Potrebno je informacije o budućem poslovanju sakupljati na pravim adresama, kod ljudi s velikim znanjem i iskustvom oko pokretanja istog. Svaki pad ne znači neuspjeh, već se iz njega može puno naučiti za nastavak. Da se okruže pozitivnim ljudima, koji ih motiviraju i vjeruju u njihovu ideju, te da se definitivno isplati biti ‘sam svoj gazda’, ali je potrebno puno truda, odricanja, rada i učenja.”
PET KRATKIH PITANJA ZA TISIJU ARNERIĆ:
Moj najveći poslovni izazov je… balansirati između obiteljskog i poslovnog života, biti uzor na obje strane i ostati pozitivan i pošten prema obitelji, radnicima i poslovanju.
Najveća moja pobjeda je… zadržati sretnu obitelj i pozitivno poslovanje!
Za pet godina bit ću… uspješna majka, poduzetnica, motivator drugima za pokretanje uspješnog biznisa u ugostiteljstvu i promotor zdrave prehrane i načina života u svrhu prevencije bolesti i pretilosti.
Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da je rad na mentalnom zdravlju iznimno važan za napredovanje i balansiranje između obitelji i poslovanja, te da je svaka greška samo lekcija za napredak, novi smjer i promjenu.
Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… želim upoznati nove ljude, tj. kolege, kojima je također motiv znanje, čuti njihova dosadašnja iskustva o poslovanju i naučiti kako gledati na vlastito poslovanje uz nove tehnike, iz novih, do sada nepoznatih kuteva pogleda na poslovanje, te s pomoću tih alata razvijati svoje ideje i poslovanje.