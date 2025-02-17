Tisija Arnerić sa suprugom vodi restoran na splitskim Bačvicama i mašta o razvoju poslovanja kroz kulinarske edukacije i konzultacije

Tisija Arnerić sa suprugom vodi uspješnu i hvaljenu konobu Ma:Toni u Splitu

sa suprugom vodi uspješnu i hvaljenu konobu u Splitu Na jelovniku njihove konobe ističu se odležani steakovi

Smatra kako su edukacija u gastronomiji od izuzetne važnosti

Tisija Arnerić već godinama vodi hvaljenu i poznatu konobu Ma:Toni u centru Splita, no ova uspješna ugostiteljica je zapravo završila Kineziološki fakultet te je nakon dvije godine potrage posla u struci, krenula suprugovim stopama i zaplivala u ugostiteljske vode u kojima tijekom svih ovih godina izuzetno uspješno pliva.

Tisija i njen suprug su 2014. godine otvorili konobu Ma:Toni u Splitu na Bačvicama. U početku je bilo izuzetno izazovno jer Tisija nije imala puno znanja u ugostiteljstvu, o funkcioniranju i vođenju restorana. Srećom, njen suprug je školovani kuhar koji je radio po brojnim vrhunskim restoranima prije nego su se odlučili za svoj. Tisija ističe kako su u početku uz nju bili sestra i tata koji su u knjigovodstvu te su im uvijek davali dobre i ispravne savjete.

“Uz brojne edukacije i posjete sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, razvijali smo svoj put u smjeru da svojim gostima ponudimo uvijek vrhunske proizvode, u kombinaciji tradicije i modernog svijeta. Ključni trenuci u poslovnom putu su nam definitivno putovanja. Volimo putovati, obilaziti sajmove, restorane te edukacije o kuhanju i degustacijama vina. Tu smo upoznali brojne kolege od kojih smo upijali savjete i ideje u kom smjeru razvijati svoj restoran i kako privući ciljane goste“, kaže Tisija.

Ma:Toni je uspješan obiteljski restoran

Ideju o pokretanju vlastitog posla, razvio je Tisijin suprug čiji je cjeloživotni san bio imali vlastiti restoran.

“Zajedno smo donijeli odluku da to bude baš restoran u Splitu, koji ćemo zajedno voditi, pratiti i usmjeravati. Htjeli smo da to bude restoran koji će često mijenjati menu ovisno o sezonskim namirnicama i prigodama, koji će sadržavati konkretan menu sa zaboravljenim dalmatinskim jelima kao i mediteranskim fuzijama, koji će biti prihvatljivih cijena, te koji će imati izvrsnu vinsku kartu lokalnih vinara. To nam je bila i ostala vodilja“, priča poduzetnica.

Možda se Tisija nije u početku školovala za rad u ugostiteljstvu, no potječe iz obitelji kuhara. Upravo je njena baka, koja je i sama bila vrhunska kuharica i ugostiteljica, unuci tijekom otvaranja restorana dala najbolji poslovni savjet.

“Rekla mi je „Ćerce, nije se rodia koji je svima ugodia, al’ da znaš ako si pošten, prav, uporan ka mazga i malo potrošiš pinez na učenje – nema šanse da propadneš!” Sada se apsolutno mogu složiti sa svim navedenim“, prisjeća se Tisija.

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Pozitivnu međunarodnu praksu prilagoditi lokalnim običajima

Tisija ističe kako međunarodne nove metode žele svesti na lokalne. U praksi to znači da su nedugo nakon otvaranja uveli profesionalnu peć na drva i ugljen u kojoj su pripremali sva jela s jelovnika.

“Nedugo nakon, točnije 2018. godine, uveli smo prvi Dry Ager profesionalne hladnjake za odležavanje mesa koje smo vidjeli na sajmu Gastronomika u San Sebastianu. Iskoristili smo ih da odležavamo i pripremamo meso lokalnih i međunarodnih farmera koji uzgajaju vrhunsku junetinu i govedinu iznimnog okusa. Na sajmovima po Italiji uveli smo mašinu za pravljenje svoje tjestenine od vrhunskog brašna, smoker za dimljenje namirnica, dehidrator za sušenje voća i povrća… Cilj nam je da nam ponuda ne bude dosadna, da gosti imaju mogućnost isprobati uvijek drugačija, inovativna, a lokalna jela“, otkriva Tisija.

Ma:Toni u svojoj ponudi uvijek ima nekoliko ribljih i vegetarijanskih jela, no izdvajaju se po ponudi vrhunskih odležanih steakova i hrvatskih vina po prihvatljivim cijenama.

“Menu i vinsku kartu mijenjamo barem tri puta godišnje, a uz to uvijek imamo tjedne ponude koje se odnose na promo cijene vina i sezonska jela. Moramo napomenut da smo jako pozitivnu reakciju gostiju dobili otkako smo uveli glazbu uživo, svakog četvrtka, petka i subote navečer, koja nije dominantna u restoranu već se odnosi na jazz, blues, balade… Pa tim večerima, uz standardni naš menu, nudimo i sezonske tapase da se gosti mogu opustiti i uživati“, pojašnjava Tisija.

Rad u ugostiteljstvu se smatra izuzetno izazovnom i teškom granom, a Tisija dodaje da je uz to dinamičan i traži puno toga od pojedinca.

“Zahtijeva da budeš izvrstan menadžer, motivator, knjigovođa, statističar, kuhar, sommelier, psiholog i da imaš kapacitet da možeš raditi u bilo koje doba dana i noći što je jako zahtjevno i predstavlja veliki izazov i za posao i za obitelj. Ne samo u radu s gostima, nego ponajviše u radu sa zaposlenicima i ljudima iz nabave jer je posao jako dinamičan, a time i stresan, što zahtjeva stalnu komunikaciju, da budeš visoko motiviran, koncentriran i da isporučuješ najbolje od sebe“, priča nam Tisija.

Veliki izazov je usklađivanje poslovnog i privatnog života. Tisija objašnjava kako i ona i suprug pokušavaju što više vremena provoditi s kćerkom koja ih najviše opušta i uči o životu i načinu kako zaista treba uživati.

“Dosta je izazovno ostaviti posao na poslu, i uhvatiti se ‘kuće kod kuće’, ali nastojimo kod kuće biti što više koncentrirani na nju i na kućanske obaveze. Mislim da je jako važna i mentalna higijena, druženje i opuštanje s dragim ljudima, putovanja koja nam ne služe isključivo za edukaciju nego i za uživanje i opuštanje, i smatram da je iznimno važno raditi na sebi i unaprjeđivat svoje mentalno zdravlje uz vrhunske znalce kako bi stres od posla što manje utjecao na obitelj i vlastito zdravlje“, iskreno će.

Tisija ističe kako se nakon korone i uvođenja eura, struktura gostiju jako promijenila, i to ne samo onih lokalnih nego i stranaca. Uz to je došlo do velikih porasta troškova u ugostiteljstvu, što je, naravno, dovelo do porasta izlaznih cijena.

“Jako puno stranih radnika ima na tržištu rada, ali smatramo da, ako misliš imati vrhunske proizvode, moraš imati i vrhunsku uslugu i jako je teško balansirati između visokih troškova i prihvatljivih izlaznih cijena jela. Nastojimo, uz mijenjanje sezonskih namirnica, ostati prihvatljivi svim gostima i da svaki gost može pronaći nešto za sebe, a da kvaliteta namirnica ne zaostane“, ističe Tisija.

Razvoj brenda u smjeru edukacija i konzultacija

U nastavku Tisija naglašava kako su 2019. godine u Mexico Cityju sudjelovali u kuharskoj radionici uz vrhunskog chefa s kojim su učili pripremu i tehnike kuhanja meksičkih klasika.

“To nas je oduševilo i ostavilo na nama izniman trag i od tada nam je vizija da otvorimo i pokrenemo vlastite kuharske radionice. Radionice gdje bi uz nas gostovali lokalni i strani chefovi te da gosti i sudionici imaju priliku, u opuštenoj, a profesionalnoj atmosferi, učiti od vrhunskih znalaca. Kako restoran zbog tehničkih uvjeta nismo u mogućnosti prilagoditi tome, a korona i izvanredne okolnosti su nas do sada sprječavale da se više posvetimo tome, mislim da je sada idealno vrijeme da se usmjerimo i ka tome“, najavljuje.

Objašnjava da razvoj njihovog brenda vidi upravo uz ugostiteljstvo i kroz edukacije i konzultacije za pokretanje istog/sličnog poslovanja, savjetovanje oko kreiranja jelovnika malim i srednjim iznajmljivačima i ugostiteljima te promoviranje vrhunskih lokalnih OPG-ova i proizvođača, kao i kroz opremi za ugostitelje i “foodieje”.

“Voljeli bismo pomoći novim i postojećim poduzetnicima da ne rade slične greške koje smo mi radili u početku, da budu što profesionalniji i da im olakšamo put do njihovog cilja. Također, znamo da nam je pretilost veliki nacionalni problem pa bi u tom vidu radili edukacije o zdravom načinu prehrane, o zdravim, brzim jelima kod kuće, da ljudi što manje budu ovisni o pecivima i fast foodu, te da su u mogućnosti sebi i svojoj djeci pružiti puno zdraviji oblik prehrane“, kaže Tisija, koja je ujedno i polaznica četvrte generacije Uplift akademije.

U radu je najviše motivira činjenica što je uzor kako svojoj obitelji, tako i svojim zaposlenicima.

“U svakom poslu ima oscilacija, od najdivnijih do najružnijih dana, a kad je najgore i kad želiš odustati moraš isplatiti plaće i biti motivator sebi i okolini za nastaviti dalje, te skupiti zadnji atom snage za osmisliti plan za nastavak, oporavak i napredak.”

Konoba Ma:Toni poznata je po odležanim steakovima vrhunskih hrvatskih proizvođača (Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL)

Od Uplift akademije Tisija očekuje dobiti što više znanja o upravljanju vlastitim biznisom, u smislu upravljanja financijama, o detaljima razvoja i kako unaprijediti rast poslovanja.

“Također o korištenju umjetne inteligencije u poslovanju i marketingu što smatram bliskim i neizostavnim budućnosti poslovanja. Iznimna mi je čast što takva predavanja mogu dobiti od vrhunskih znalaca i stručnjaka kao i iskustva poduzetnika kroz njihove priče o uspjehu ‘Iz prve ruke’. Posebno bih istaknula važnost mentorskih sesija gdje dobivam znanje o pokretanju startupa, kako ga sagledati iz svih kuteva (kao korisnik i kao poduzetnik) i kako ga prezentirati u budućnosti krajnjim korisnicima. Izvrsno mi je što su predavanja interaktivna, možemo sudjelovati s komentarima i iskustvima u gotovo svakom predavanju, a time steći i nova znanja i poznanstva sebi sličnih poduzetnika“, entuzijastično priča Tisija.

Na pitanje kako bi svoj poslovni put opisala u jednoj riječi, Tisija odgovara sa „sanjaj“.

“Zato što se iz razmišljanja, vizualizacije novih ideja i savjetovanja s dragim ljudima u okolini događaju čuda, jako unapređuješ svoje poslovanje sakupljanjem pravih informacija i razvijaju se divne biznis ideje ka željenom cilju.”

Za kraj budućim poduzetnicima i onima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, Tisija poručuje da nije dovoljna samo ideja.

“Potrebno je informacije o budućem poslovanju sakupljati na pravim adresama, kod ljudi s velikim znanjem i iskustvom oko pokretanja istog. Svaki pad ne znači neuspjeh, već se iz njega može puno naučiti za nastavak. Da se okruže pozitivnim ljudima, koji ih motiviraju i vjeruju u njihovu ideju, te da se definitivno isplati biti ‘sam svoj gazda’, ali je potrebno puno truda, odricanja, rada i učenja.”

PET KRATKIH PITANJA ZA TISIJU ARNERIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… balansirati između obiteljskog i poslovnog života, biti uzor na obje strane i ostati pozitivan i pošten prema obitelji, radnicima i poslovanju.

Najveća moja pobjeda je… zadržati sretnu obitelj i pozitivno poslovanje!

Za pet godina bit ću… uspješna majka, poduzetnica, motivator drugima za pokretanje uspješnog biznisa u ugostiteljstvu i promotor zdrave prehrane i načina života u svrhu prevencije bolesti i pretilosti.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da je rad na mentalnom zdravlju iznimno važan za napredovanje i balansiranje između obitelji i poslovanja, te da je svaka greška samo lekcija za napredak, novi smjer i promjenu.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… želim upoznati nove ljude, tj. kolege, kojima je također motiv znanje, čuti njihova dosadašnja iskustva o poslovanju i naučiti kako gledati na vlastito poslovanje uz nove tehnike, iz novih, do sada nepoznatih kuteva pogleda na poslovanje, te s pomoću tih alata razvijati svoje ideje i poslovanje.