Uplifterica Bojana edukacijom želi profesionalizirati kratkoročni najam u Hrvatskoj

Bojana Kljajić kroz tvrtku The Nook Property Management pruža „ključ u ruke“ uslugu vlasnicima nekretnina te razvija edukacije za iznajmljivače kako bi im pomogla profesionalizirati poslovanje

kroz tvrtku pruža „ključ u ruke“ uslugu vlasnicima nekretnina te razvija edukacije za iznajmljivače kako bi im pomogla profesionalizirati poslovanje Želi stvoriti cjelogodišnju edukacijsku platformu dostupnu online i uživo u cijeloj Hrvatskoj

Znanja s Uplift akademije već primjenjuje u poslovanju

Kada prepoznate jasnu potrebu na tržištu i imate znanje, iskustvo i strast – sve ostalo može se nadograditi. Tako razmišlja Bojana Kljajić, osnivačica tvrtke The Nook Property Management, koja već niz godina pomaže vlasnicima nekretnina u Zagrebu i Dalmaciji, kako bi im najam bio jednostavniji, sigurniji i isplativiji. No, ono što Bojanu, polaznicu četvrte generacije Uplift akademije, izdvaja jest edukacija – kao jedina edukatorica specijalizirana za područje kratkoročnog najma, Bojana želi znanje približiti svima koji tek ulaze u svijet iznajmljivanja, ali i onima koji žele svoje poslovanje podići na novu razinu.

U intervjuu za Uplift.hr govori o počecima, najvećim izazovima, planovima za budućnost, te kako je znanje stečeno na Uplift akademiji već počela pretvarati u konkretne promjene u poslovanju.

Što vas je potaknulo na osnivanje tvrtke The Nook Property Management i kako ste prepoznali potrebu za takvim uslugama u Zagrebu i Dalmaciji?



Na osnivanje me potaknulo to što sam imala znanja i iskustva i htjela sam pomoći ljudima koje sam vidjela da se muče s tim, ili zbog nedostatka znanja ili nedostatka vremena. Željela sam otvoriti tvrtku koja će im pomoći u tome.

Koje su ključne usluge koje pružate vlasnicima nekretnina i kako osiguravate visoku razinu zadovoljstva klijenata?



Ključne usluge koje pružam vlasnicima su pomoć pri ishođenju dozvole za iznajmljivanje, otvaranje profila i optimizacija oglasa na platformama, oglašavanje, kompletna briga o nekretnini tzv. „ključ u ruke“, edukacija vlasnika i novih iznajmljivača kroz mentorske programe. Visoku razinu zadovoljstva klijenata osiguravam kroz personalizirani pristup. Vlasnici, gdje god živjeli, znaju da je nekretnina sigurna u mojim rukama, da ne moraju misliti o ničemu – gosti su zbrinuti, a njihov dodatni prihod je osiguran.

Kako ste razvili edukacije za vlasnike nekretnina i one koji tek ulaze u svijet kratkoročnog najma? Koje su teme najzastupljenije u tim edukacijama?



S obzirom na to da u Hrvatskoj ne postoji jedno mjesto gdje osoba koja se želi baviti iznajmljivanjem ili se već bavi može saznati informacije vezane uz najam, odlučila sam razviti mentorski program pod nazivom „Korak po korak do uspješnog dnevnog najma“ koji bi bio sveobuhvatan program za iznajmljivače koji tek počinju, ali i za one koji žele nadograđivati svoje znanje. Također, držim edukacije u zagrebačkom Plavom uredu, centru za poduzetnike. Teme koje su najzastupljenije u tim edukacijama su: priprema nekretnine za dnevni najam, zakonske i administrativne obveze, gdje i kako oglašavati nekretninu, kako napraviti oglas koji će donijeti rezervacije, strategije određivanja cijena, te postavljanje oglasa na platforme Booking i Airbnb.

Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli u upravljanju nekretninama za kratkoročni najam i kako ste ih prevladali?



Najveći izazovi s kojima sam se susretala dosad su različite informacije od različitih službi u Hrvatskoj (porezna, ured za gospodarstvo, knjigovodstvo…) – oprečne informacije vezane uz zakonske obveze. Još jedan od izazova su iznajmljivači koji oglašavaju po cijenama koje su ispod svakog standarda i na taj način ruše cijene tržišta.

Na koji način održavate konkurentnost na tržištu upravljanja nekretninama i koje strategije koristite za privlačenje novih klijenata?



Konkurentnost na tržištu održavam na način da budem autentična, koristim svoje prednosti, trudim se biti osoba na koju se klijent može osloniti i kojoj može vjerovati – i klijenti to prepoznaju. Strategije koje koristim nisu ništa posebno – moj rad, popunjenost smještaja koje vodim i recenzije dosadašnjih klijenata, mislim da na taj način privlačim nove klijente.

Što vas je motiviralo da se prijavite na Uplift akademiju i koja su bila vaša očekivanja od ovog programa?



Kao osoba koja je konstantno željna novih znanja, Uplift mi je došao kao naručen. Akademija na kojoj na jednom mjestu mogu dobiti znanja iz svih područja potrebnih za poslovanje novih poduzetnika, i još k tome upoznavanje i razmjena poslovnih iskustava s ostalim poduzetnicima – bila je to prilika koju je bilo šteta propustiti. Očekivanja su definitivno ispunjena, stekla sam nova znanja, iskustva i vještine, te dogovorila potencijalne buduće suradnje s ostalim kolegama.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako planirate implementirati znanja stečena na Uplift akademiji u daljnji razvoj vašeg poslovanja?



Znanja koja sam stekla već sam počela implementirati u svoje poslovanje, a planiram razviti aplikaciju za turizam koristeći se svime što sam dosad naučila.

Kao jedina edukatorica koja pruža specijalizirane obuke u ovom segmentu, kako vidite budućnost edukacija za vlasnike nekretnina u Hrvatskoj?



U Hrvatskoj postoje edukacije na temu iznajmljivanja koje se održavaju sezonski na području cijele zemlje, i to je u redu za iznajmljivače koji iznajmljuju sezonski. Ali veliki broj iznajmljivača iznajmljuje tijekom cijele godine, i želim biti osoba – stručnjak – čije će sveobuhvatne edukacije biti dostupne tijekom cijele godine, i online putem webinara i uživo po cijeloj Hrvatskoj. Želim da osobe u svakom trenutku imaju educiranu osobu kojoj se mogu obratiti za bilo kakva pitanja, konzultacije ili se priključiti mentorskom programu ukoliko im je potrebno.

Koje su vaše dugoročne vizije za The Nook Property Management i kako planirate proširiti ili diversificirati svoje usluge u budućnosti?



Dugoročna vizija za The Nook je zaposliti još osoba s kojima bih mogla proširiti svoje usluge i na ostatak Hrvatske, osim Zagreba i Šibensko-kninske županije, te da The Nook postane centralno mjesto za edukaciju novih i postojećih iznajmljivača.

Koji bi savjet dali osobama koje razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja u sektoru upravljanja nekretninama, posebno u kontekstu kratkoročnog najma?



Savjet za osobe koje su vlasnici nekretnine je da svakako pokušaju ići u smjeru monetiziranja nekretnine. Dnevni najam je isplativ i vrlo ugodan posao ako volite to raditi. Osobe koje planiraju krenuti u kratkoročni najam bih savjetovala da se prvo dobro raspitaju o svim obvezama i uvjetima koje je potrebno ispuniti, a zatim da posvete pažnju uređenju nekretnine i opremanju, a potom i što boljem predstavljanju iste. Trebaju se probati nečim istaknuti na tržištu – bilo ponudom u sklopu nekretnine ili interijerom – jer konkurencija je velika, ali prostora ima. Samo treba biti kvalitetan i dati se u to 100 %.

I za kraj, koja su vaša predviđanja oko cijena nekretnina u narednom razdoblju? Hoće li doći barem do stagnacije cijena?



Pitanje od milijun dolara na koje nitko ne zna odgovor – možemo samo predviđati. Moje osobno mišljenje je da kad-tad taj balon prenapuhanih cijena mora puknuti, ali dok god ima potražnje, cijene su takve kakve jesu. Osobno se nadam, kao i svi, da će se cijene stabilizirati. S vremenom ćemo vidjeti i što nam je donio novi zakon o porezu na nekretnine, te uvođenje suglasnosti za stanove u kratkoročnom najmu. Hoće li se kroz sljedećih pet godina smanjiti broj stanova u kratkoročnom najmu, pa će oni koji ostanu moći kotirati na tržištu s većim cijenama, ili će cijela priča pasti u vodu – vidjet ćemo.

PET KRATKIH BITANJA ZA BOJANU KLJAJIĆ:

Moj najveći poslovni izazov je… Biti fokusirana samo na jednu stvar. Htjela bih toliko toga odjednom, a to ne ide.

Najveća moja pobjeda je… Što sam sama stvorila posao koji vodim, radim ono što volim i u čemu sam dobra, uspješno gradim svoju poduzetničku karijeru uz samostalno odgajanje sina.

Za pet godina bit ću… Iskusnija poduzetnica koja razvijanjem novih turističkih proizvoda i ponuda doprinosi razvoju turizma u Hrvatskoj i razvoju obiteljskog smještaja.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… Da ne postoji nemoguće, da strah od neuspjeha nije nužno loš – on je taj koji nas tjera dalje. Kad njega prevladamo, onda je sve moguće.

Na Uplift akademiju prijavila sam se jer… Je bila idealna prilika za nadograditi moje dosadašnje znanje i naučiti nove stvari koje mogu implementirati u svoje poslovanje, te naučiti i saznati nove stvari od ostalih polaznika – poduzetnika.