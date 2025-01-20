Zahvaljujući Marku, odvajanje biootpada u Daruvaru povećalo se čak 20 puta. On odlučno korača prema održivoj budućnosti

Marko List vlasnik je tvrtke Consultare i polaznik četvrte generacije Uplift akademije

vlasnik je tvrtke i polaznik četvrte generacije Uplift akademije Njegova inovativna rješenja ne koriste tvrtke samo u Hrvatskoj, nego i u regiji

Uplift akademiju je upisao jer želi unaprijediti svoje liderske vještine i steći nova znanja

Jedna od najvećih strasti poduzetnika Marka Lista je održivi razvoj. Radi se o kompleksnom području; problemi otpada i zaštite okoliša za koje se specijalizirao često su složeni i zahtijevaju kombinaciju tehničkog znanja, razumijevanja zakonodavnog okvira i inovativnog pristupa kako bi se pronašla održiva rješenja. List, polaznik četvrte generacije Uplift akademije, kroz godine je tijekom rada na različitim projektima vezanim uz obnovljive izvore energije i gospodarenje otpadom shvatio da postoji velika rupa na tržištu i potreba za specijaliziranim savjetodavnim uslugama te je tako 2016. godine nastala njegova tvrtka Consultare, koja ima sjedište u Vrbovcu.

Glavne djelatnosti Consultarea obuhvaćaju širok spektar usluga vezanih uz gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Specijalizirali su se za savjetovanje u gospodarenju otpadom, uključujući izradu strategija, implementaciju sustava za odvojeno prikupljanje otpada te savjetovanje o zakonodavnim okvirima i usklađivanje s propisima. Bave se i razvojem projekata za kružno gospodarstvo, s naglaskom na biološku obradu otpada, poput proizvodnje komposta i energije iz biootpada. Nude i podršku u ishođenju dozvola, različite edukacije, savjetovanje u primjeni novih tehnologija…

Fascinantni rezultati u Daruvaru

Jedan od najistaknutijih primjera koji oslikava kako teorija izgleda u praksi je Consultareova suradnja s Gradom Daruvarom i njihovim komunalnim društvom Darkom d.o.o.. Tamo su zajedničkim snagama implementirali sustav za odvojeno prikupljanje biootpada.

„Korisnici usluga tvrtke Darkom d.o.o. Daruvar aktivno sudjeluju u sustavu odvojenog prikupljanja biootpada, pridonoseći održivom gospodarenju otpadom. Tijekom pripreme hrane, organske ostatke odvajaju u posebno dizajnirane kućne spremnike izrađene od reciklirane plastike, koji su smeđe boje i nose oznaku ‘Odvojimo biootpad za ljepši Daruvar’. Uz posebne spremnike, koriste se i certificirane biorazgradive i kompostabilne vrećice koje su kompatibilne sa spremnicima“, priča nam Marko List.

Rezultati ove suradnje su fascinantni. U tri godine, količina odvojenog biootpada u Daruvaru se povećala gotovo 20 puta, odnosno s početnih 18 tona došla na 344 tone.

„Grad Daruvar danas prednjači stopom odvajanja otpada u svojoj županiji te tako odvojeno prikupljaju nešto više od 40 posto otpada. Prvi su i po količini biootpada koji odvajaju. Količina otpada koji završava na odlagalištu time je smanjena za više od 40 posto, a poljoprivrednici su dobili pristup kvalitetnom kompostu, čime je smanjena upotreba kemijskih gnojiva“, tumači nam List, čija inovativna rješenja, osim Grada Daruvara, koriste i druge privatne i javne tvrtke, komunalna društva, gradovi i općine diljem Hrvatske, ali i države regije (Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija).

Administracija kao izvor glavobolje

Svi se oni nerijetko susreću s nekima od izazova u sektoru gospodarenja biootpadom i ostacima hrane. Iako postoji sve veća svijest o potrebi odvajanja biootpada, mnogi gradovi i poduzeća još uvijek nemaju adekvatnu infrastrukturu za njegovo prikupljanje i obradu.

„Iako su u posljednjih nekoliko godina napravljeni pomaci, Hrvatska još uvijek ima ograničene kapacitete za odvajanje i obradu otpada. Većina otpada i dalje završava na odlagalištima, što je neodrživo i suprotno europskim ciljevima o kružnom gospodarstvu. Nedostatak centara za obradu biootpada i kompostana posebno je izražen“, govori List.

Tome u prilog ne idu ni neusklađeno zakonodavstvo te spora administracija, koji su brojnima koji sanjaju održivo sutra izvor velike glavobolje.

„Zakonodavni okvir je često nejasan i nedovoljno detaljan, što otežava poslovanje u sektoru gospodarenja otpadom. Primjerice, tvrtke koje žele promijeniti status otpada ili registrirati proizvode za gnojidbu često nailaze na proceduralne prepreke, dugotrajne procese i visoke troškove akreditacije. Osim toga, kašnjenja u donošenju podzakonskih akata stvaraju nesigurnost na tržištu“, tumači.

(Foto: Igor Kralj/PIXSELL)

Ističe i kako ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i uvođenje novih tehnologija zahtijevaju značajna sredstva, koja su često iznad mogućnosti lokalnih zajednica i privatnog sektora. Financijski modeli koji bi podržali održivo gospodarenje otpadom, poput poticaja za odvajanje i recikliranje, nisu dovoljno razvijeni.

„A na to se nadovezuje i nedostatak tržišta za proizvode iz otpada. Kvalitetan kompost, reciklirane sirovine ili energija iz otpada često nemaju stabilno tržište. To obeshrabruje ulaganja u sustave obrade otpada i dovodi do toga da potencijalni resursi ostaju neiskorišteni“, ističe List.

Svaki je projekt prilika za promjenu

Ipak, on vjeruje da svi ti problemi imaju rješenje i da se svi napori uloženi u njih višestruko isplate. Rad na ovom području je svojevrsni ulog u bolju budućnost za cijelu zajednicu.

„Hrvatska se suočava s izazovima koji su slični onima u drugim zemljama regije, ali uz pravovremene investicije, bolje zakonodavno usklađivanje i kontinuiranu edukaciju imamo značajan potencijal za napredak. S obzirom na europske ciljeve i financijske instrumente koji su dostupni, vjerujem da Hrvatska može ubrzati prijelaz prema kružnom gospodarstvu i održivom upravljanju resursima. Consultare svojim klijentima pruža podršku upravo u rješavanju ovih problema, kroz savjetovanje, tehničku pomoć i inovativna rješenja“, govori.

Nastavlja da ga u radu na zaštiti okoliša i održivosti najviše inspirira osjećaj doprinosa stvaranju boljeg, zdravijeg i održivijeg svijeta za buduće generacije.

„Svaki projekt, bez obzira na njegov opseg, prilika je da se ostvare konkretne promjene koje pozitivno utječu na okoliš i društvo u cjelini. Ono što me drži je spoznaja da naš rad ima smisao i da doprinosi nečemu većem od nas samih. Osim toga, priroda svojim savršenim sustavima kruženja tvari predstavlja ideal kojem težimo u održivom gospodarstvu. Procesi poput reciklaže u prirodi i regeneracije ekosustava motiviraju me da radim na rješenjima koja oponašaju te prirodne modele i potiču ravnotežu između ljudske aktivnosti i okoliša“, kaže poduzetnik.

Budućnost nosi liderske prilike

Razgovaramo i o njegovoj dugoročnijoj viziji Consultarea. Priča nam kako u narednim godinama namjerava intenzivnije raditi na razvoju projekata koji spajaju proizvodnju hrane i energije u sinergiji.

„Želim i proširiti djelovanje na tržištima regije, gdje vidim značajan potencijal za implementaciju inovativnih rješenja. Također, volio bih se usmjeriti na edukaciju i podizanje svijesti među privatnim i javnim sektorom o važnosti održivih praksi. Smatram da postoji veliki prostor za napredak u razvoju partnerstava između komunalnih tvrtki, lokalnih vlasti i privatnog sektora kako bi se stvorile održive ekonomske i ekološke prakse“, kaže List.

Bez lažne skromnosti – u budućnosti vidi Consultare kao lidera u promoviranju i implementaciji održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, s naglaskom na stvaranje konkretne društvene i ekološke koristi.

„Želim razviti Consultare u međunarodno prepoznatljivu tvrtku koja nudi inovativna i praktična rješenja, s jakim naglaskom na edukaciju i usklađivanje s najnovijim tehnološkim i regulatornim standardima“, govori List.

Jednu od ključnih uloga u tome, ističe, igra i Uplift akademija.

„Program mi pruža alate za jačanje liderstva, strateškog razmišljanja i komunikacijskih vještina te omogućuje razmjenu iskustava i ideja s drugim stručnjacima, što dodatno inspirira moj rad i pomaže mi sagledati izazove iz drugačijih perspektiva. Najkorisniji aspekt edukacije na Uplift akademiji je prilika za učenje od vrhunskih stručnjaka kroz praktične primjere i studije slučaja. Posebno mi je koristila edukacija vezana uz vođenje timova u fazama rasta i promjena, kao i tehnike strateškog planiranja koje pomažu u postavljanju dugoročnih ciljeva“, zaključuje List, dodajući da je baš to ono što mu je bilo potrebno u trenutačnoj fazi razvoja njegovog poduzeća.

PET KRATKIH PITANJA ZA MARKA LISTA:

Moj najveći poslovni izazov je… balansiranje između svakodnevnih operativnih zadataka i strateškog planiranja, kako bih osigurao dugoročni rast i održivost poduzeća, istovremeno odgovarajući na sve složenije zahtjeve tržišta i prilagođavajući se brzim promjenama u industriji.

Moja najveća pobjeda je… uspješno vođenje projekata koji su transformirali način gospodarenja otpadom u zajednicama, postizanjem konkretnih rezultata poput povećanja odvojenog prikupljanja biootpada i razvoja održivih rješenja koja su doprinijela očuvanju okoliša, stvaranju dodane vrijednosti i inspiriranju drugih za slične promjene.

Za pet godina bit ću… prepoznat kao lider s uspješnim poslovanjem koje djeluje na međunarodnoj razini, stvarajući inovativna rješenja koja povezuju kružno gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekonomski rast, dok istovremeno inspiriram druge svojim radom i doprinosom zajednici.

Volio bih da sam na početku svog poduzetničkog puta znao… da je neuspjeh sastavni dio uspjeha i da treba slaviti svaku pobjedu! To je izuzetno vrijedna lekcija! Mnogi poduzetnici na početku svog puta imaju osjećaj da je svaki neuspjeh korak unazad, no u stvarnosti, to su često najvažnije prilike za učenje i rast. Slaviti male pobjede, čak i one koje se čine beznačajnima, može značajno podići motivaciju i pružiti osjećaj postignuća koji je potreban za nastavak dalje.

Na Uplift akademiju prijavio sam se jer… želim unaprijediti svoje liderske vještine, steći nova znanja i perspektive te razmijeniti iskustva s drugim stručnjacima koji dijele slične izazove i ambicije. Vjerujem da će mi sudjelovanje na akademiji pomoći u strateškom razvoju mog poslovanja i pružiti alate za učinkovitije donošenje odluka u fazi rasta i transformacije.